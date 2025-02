Gioia Arnautovic, Fiorentina ko: l’Inter ‘vede’ il Napoli

Vittoria della formazione di Inzaghi che si riavvicina al Napoli: un autogol e Arnautovic regalano tre punti preziosi

Vendetta servita. L’Inter batte 2-1 la Fiorentina e si ‘riprende’ i tre punti persi giovedì scorso al Franchi. La squadra di Inzaghi compie il suo dovere, vincendo in casa e approfittando del pareggio del Napoli contro l’Udinese: gli azzurri sono ora soltanto ad un punto di distacco e il prossimo weekend può essere un crocevia importante con Conte impegnato in casa della Lazio e l’Inter su quello della Juventus.

Tornando alla partita, i nerazzurri approcciano con il piglio giusto e subito Lautaro Martinez sfiora il gol. Si vede la voglia di rivalsa dei padroni di casa e la Fiorentina fa fatica ad uscire dalla sua metà campo. Barella sfiora il vantaggio con una splendida rovesciata, ma il gol arriva su calcio d’angolo (molto contestato) con Pongracic che anticipa Lautaro e infila la palla nella propria porta.

La Fiorentina reagisce subito e trova il pareggio con Mandragora su calcio di rigore, assegnato – dopo revisione al Var – per un tocco di mano di Darmian. All’intervallo si va così sull’1-1.

Inter-Fiorentina 2-1: Napoli più vicino, la nuova classifica

La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo con i nerazzurri a fare la partita e la Fiorentina a difendersi. Al 52′ però la retroguardia viola si perde Arnautovic che da due passi batte de Gea.

È il gol partita anche se la squadra di Palladino prova a reagire e si procura una potenziale palla gol con Kean che manca la deviazione vincente. Il tecnico della Fiorentina manda in campo anche Fagioli e Zaniolo per provare a pareggiare, ma non serve a nulla.

INTER-FIORENTINA 2-1: 28′ Pongracic aut. (I), 44′ Mandragora rig. (F), 52′ Arnautovic (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter 54; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Juventus 1-2

Verona-Atalanta 0-5

Empoli-Milan 0-2

Torino-Genoa 1-1

Venezia-Roma 0-1

Cagliari-Parma 2-1

Lazio-Monza 5-1

Lecce-Bologna 0-0

Napoli-Udinese 1-1

Inter-Fiorentina 2-1