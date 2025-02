Errore arbitrale, sconfitta a tavolino e penalizzazione: è caos totale

Ancora le decisioni dei direttori di gara finiscono nel mirino delle polemiche: questa volta però si arriva alla sconfitta a tavolino e alla penalizzazione

È caos arbitri e non soltanto in Serie A. Nel nostro campionato il weekend è stato segnato da numerose proteste.

Facile ricordare il tocco di mano di Gatti che ha fatto infuriare Fabregas nel post Como-Juventus, un episodio decisivo considerato che il punteggio era sull’1-1 e nel finale è arrivato il gol vittoria per i bianconeri, su rigore, di Kolo Muani. Poi, sempre restando in Serie A, ci sono da rimarcare le proteste del Torino per un mancato calcio di rigore in pieno recupero.

Nulla però in confronto a quanto accaduto in Turchia dove la partita tra Galatasaray e Adana è stata sospesa sul punteggio di 1-0 per la rete di Morata (su rigore). Tutto esplode quando l’arbitro assegna un altro penalty alla formazione giallorossa per un presunto fallo su Mertens. Un fallo che, guardando le immagini, sembrerebbe non esserci. Il rigore però non verrà mai battuto perché la formazione ospita decide di lasciare il terreno di gioco.

Grande concitazione nei minuti successivi alla decisione, prima che l’arbitro ufficializzasse la sospensione definitiva del match. Cosa accadrà ora?

Galatasaray-Adana, non solo la sconfitta a tavolino

C’è ovviamente attesa per la decisione della Federcalcio turca su quanto accaduto nel corso di Galatasaray-Adana.

Bisognerà aspettare qualche giorno per capire che direzione si prenderà, anche se appare quasi scontata la sconfitta a tavolino dell’Adana con il Galatasaray che potrà quindi conquistare tre punti senza completare il match. Ma per la formazione che ha deciso di abbandonare il terreno di gioco la sanzione potrebbe essere ancora più pesante.

Possibile, infatti, che arrivi anche una penalizzazione in classifica per aver abbandonato il terreno di gioco. Si parla di un -3 in classifica prendendo spunto anche dai precedenti. Lo scorso anno successe un episodio simile in Istanbulspor–Trabzonspor con la squadra di casa che abbandonò il campo per protesta contro l’arbitro: in quell’occasione arrivò la sconfitta a tavolino e appunto il -3 in classifica. Situazione che ora potrebbe ripetersi per l’Adana.