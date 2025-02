DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina 0-0: Calhanoglu impegna De Gea LIVE

La sfida tra nerazzurri e viola chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A

Dopo la pesante battuta d’arresto di giovedì scorso in Toscana, l’Inter ospita la Fiorentina nel monday night del ventiquattresimo turno di campionato. A distanza di pochi giorni dalla precedente sfida, i nerazzurri ancora una volta hanno ricevuto un grande regalo dagli avversari del Napoli, fermato sull’1-1 anche dall’Udinese dopo il pareggio della scorsa settimana contro la Roma.

Un’occasione ghiotta per ridurre le distanze dalla capolista, che Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. In caso di vittoria, infatti, i nerazzurri si porterebbero ad un solo punto di distanza dalla squadra allenata da Antonio Conte, con lo scontro diretto che si disputerà nel weekend del 2-3 marzo. Con Federico Dimarco ancora influenzato, il tecnico piacentino potrà tuttavia contare su un Francesco Acerbi recuperato al cento per cento.

Rispetto alla sfida di giovedì, Raffaele Palladino avrà l’opportunità di attingere a piene mani dalla rosa, potendo schierare anche i nuovo acquisti, non utilizzati al Franchi per via del regolamento sui recuperi di partite già iniziate. Il tecnico viola perde, invece, Comuzzo, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione presa contro il Genoa da diffidato, la stessa sorte toccata anche a Denzel Dumfries sulla sponda nerazzurra. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Meazza in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Fiorentina e diffidati

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Moreno, Richardson, Mandragora, Parisi; Beltran; Kean. All. Palladino.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma

DIFFIDATI: Bastoni (I); Fagioli, Gosens, Kean, Mandragora, Zaniolo (F)

PROSSIME PARTITE: Fiorentina-Como 16 febbraio alle 12.30 e Juventus-Inter 16 febbraio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter* 51; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*Una partita in meno