Como-Juve non è finita, monta la rabbia a Open Var: “Vergognatevi, è una follia”

Nelle ultime settimane in Serie A sono tornati a far discutere gli episodi arbitrali e la loro gestione al Var. Il presunto rigore per fallo di Pavlovic su Thuram al derby è uno di questi, soprattutto per il fatto che non è stato pubblicato l’audio del check andato in scena in quel momento. Un altro dei casi più controversi è senza dubbio il tocco di mano di Gatti su Douvikas in Como-Juventus dello scorso venerdì, avvenuto negli ultimi minuti di partita sull’1-1 e poco prima del calcio di rigore poi giustamente concesso ai bianconeri che è valso la vittoria per la squadra di Motta.

Ieri sera se n’è appunto discusso durante Open Var su ‘Dazn’ con in studio Elenito Di Liberatore a rappresentare la CAN e spiegare la bontà della decisione di non assegnare il penalty. “Gli toglie il controllo”, “Per me non c’è” sono i due punti di vista differenti a Lissone in quel frangente. La spiegazione in studio poi è la seguente: “Tocco di mano non punibile, giusto non dare rigore. La discriminante è che Gatti l’unica cosa che fa è contendere lo spazio, in questa contesa tocca in maniera fortuita e quindi nella dinamica dell’azione e non è punibile. Coerenza? Mi torna alla mente Inter-Napoli, correttamente non era stato dato rigore. Ingiusto penalizzare un calciatore che solamente contende lo spazio all’avversario”, dice Di Liberatore.

Ma Behrami controbatte: “Non sono d’accordo, altre volte è stato dato, il tocco è talmente influente che gli picchia sulla rotula e perde il controllo togliendogli la possibilità di calciare“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ciro Ferrara: “Se fosse stato l’attaccante a toccare in maniera impercettibile il pallone appena prima di un gol glielo avrebbero annullato. Lo stesso non mi dà la possibilità di avere un rigore. Sono due valutazioni simili che vengono giudicate in maniera diversa”.

Tifosi furiosi sui social per l’audio del Var in Como-Juve: “Aia, siete scandalosi”

Neanche a dirlo, nei commenti al video di Open Var postato su X da Dazn i tifosi si sono scatenati: “L’assistente al Var continua a dire che il tocco con la mano è influente, che sposta il pallone ecc… risultato: si riprende a giocare come nulla fosse… Mostrano Cacace in gamba tesa su Walker tutto ok niente da dire… Avete la serietà di Topo Gigio”, “Dovete vergognarvi! L’audio del derby lo potremo mai sentire o dovete aspettare Luca Ward per il ridoppiaggio? CORROTTI!”, “Uno è dubbioso dicendo gli toglie il controllo, poi all’improvviso “ok completato”, e poi sento parlare pure di Marotta League, qua è da ufficio inchieste“.

E ancora “Questa è veramente una roba folle che lascia basiti, ma seriamente basiti”, “Imbarazzante, ma l’audio del derby si può avere?”, “Fallo di brand, non sanzionabile. Ma che credibilità volete avere?!”, “Vergogna!!”, “Scandaloso”. Questi alcuni dei commenti, per la maggior parte si sottolinea appunto che a decidere e quindi ad arbitrare sia stato il Var – la cui opinione ha prevalso sull’AVar – e non il direttore di gara Abisso che non aveva visto il tocco. Senza contare i tantissimi che invece sono tornati a rimarcare l’assenza dell’audio dell’episodo Pavlovic-Thuram nel derby.