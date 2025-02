Como-Juve, autogol AIA: un video incastra il Var. Sospesi due arbitri

Il week end di Serie A ha regalato tanti episodi da moviola. Novità sul tocco di mano di Gatti, errori di Feliciani e Pairetto: si va verso lo stop

In attesa del posticipo tra Inter e Fiorentina, la 24esima giornata di Serie A registra tanti episodi arbitrali molto dubbi, a partire dall’anticipo del venerdì tra Como e Juventus. Grande protagonista della serata è stato il difensore Federico Gatti.

Per quanto riguarda il rigore concesso ai bianconeri non ci sono dubbi: Gatti anticipa Butez che lo colpisce con un pugno in pieno volto. Il pallone è ancora in gioco e quindi il penalty è corretto. Ne aveva richiesto uno anche il Como, sul risultato di 1-1, per il tocco di mano dello stesso numero 4 juventino, che ha fermato un’azione di Douvikas. Fino a sabato per tutti i moviolisti di quotidiani e tv, si trattava di un tocco punibile con la massima punizione. Ma intervenuto a Open Var su Dazn, il rappresentante dell’AIA Elenito Di Liberatore ha dato un’interpretazione diversa, dicendo che non si può punire un calciatore per il solo fatto di contendere lo spazio ad un avversario e che il contatto è del tutto fortuito. Tutto vero, ma perché sarebbe giusto penalizzare un attaccante che ha il possesso del pallone?

Peraltro gli audio fatti ascoltare in trasmissione hanno evidenziato una mancanza di uniformità nell’interpretazione dell’episodio tra il Var Guida e l’Avar Maggioni. Mentre quest’ultimo fa notare che Gatti toglie il controllo all’avversario, il primo chiude il check dicendo che per lui non è rigore. Sarebbe stato certamente preferibile una On Field Review per far decidere all’arbitro di campo Abisso e non al collega al monitor. Lo stesso Di Liberatore, inoltre, paragona la vicenda a quella di Inter-Napoli con protagonista Olivera: anche lì non fu dato rigore, ma in quel caso c’era l’attenuante del controllo sbagliato di Lautaro Martinez e del pallone improvviso per il difensore uruguaiano. Molto più simile l’azione in Salernitana-Cagliari dello scorso anno, quando Viola toccò con la mano per andare a contrastare Legowski. Quella volta Chiffi fu richiamato al Var e concesse il rigore.

Moviola Serie A, dubbi sul gol del Napoli. Disastro Pairetto in Empoli-Milan

Proteste dell’Udinese sul gol di McTominay che aveva portato in vantaggio il Napoli. Il centrocampista scozzese non si appoggia su Kristensen che poi viene travolto dopo il colpo di testa vincente.

Romelu Lukaku è geograficamente in fuorigioco, ma del tutto ininfluente. L’unico dubbio è sul contatto tra lo stesso bomber azzurro e Sava: c’è un movimento del belga verso il portiere, che poi gli va addosso e cade. Per Marinelli è tutto regolare e il Var avalla la decisione. Due arbitri a forte rischio sospensione: Feliciani, già fermato un mese dopo Monza-Milan, non vede la clamorosa trattenuta di Vasquez su Sanabria in Torino-Genoa. Pairetto ne combina di tutti i colori in Empoli-Milan: nemmeno giallo per Cacace che interviene duramente su Walker; espulso Tomori per fallo su Colombo (che però era partito da posizione di offside); salvato dal Var per la provocazione di Gimenez e la reazione di Marianucci.