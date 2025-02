“Come Osimhen, altro che Vlahovic”: investitura ufficiale per Kolo Muani

L’attaccante francese continua a strappare consensi dopo l’inizio super con la maglia della Juve: Giuntoli ci pensa

Cinque gol in tre partite sono stati il bottino incredibile fino ad ora di Randal Kolo Muani, nuovo acquisto della Juventus che lo ha portato a Torino in prestito visto l’assenza prolungata di Milik e le difficoltà di Dusan Vlahovic. Uno score che ovviamente fa già parlare di una sua eventuale conferma per il prossimo anno, ma chiaramente ci sarà in quel caso la necessità di discuterne con il PSG. Discorsi per ora prematuri ma soprattutto meno importanti rispetto al presente e al campo, che vede la Juventus impegnata in un fondamentale playoff col PSV. Domani il francese debutterà quindi anche in Champions con i bianconeri, con Vlahovic destinato nuovamente alla panchina e sempre più ai margini.

Kolo Muani è stato ed è al momento decisivo per i bianconeri. Il gol all’esordio a Napoli non è valso punti, i due all’Empoli neanche ma solo per le statistiche. A Como invece la doppietta è stata vitale per gli uomini di Motta. Ma intanto questi sono segnali anche per Giuntoli, che in estate oltre a un difensore centrale titolare dovrà anche prendere la punta che dovrà essere quella di riferimento. Vlahovic andrà via, a un anno dalla scadenza, a meno di clamorosi ribaltoni sul rinnovo a cifre più basse che sono allo stato attuale da escludere. Oltre alla conferma di Kolo Muani il nome principale è quello di Victor Osimhen, che a fine stagione tornerà al Napoli.

Mauro esalta Kolo Muani: “Fa reparto da solo come Osimhen”

L’attaccante arrivato dal PSG sta impressionando tutti, secondo alcuni in maniera pure un po’ inaspettata. Perché dal suo acquisto per la modica cifra di 95 milioni di euro non è riuscito a incidere: con Luis Enrique 9 reti in 40 partite complessive, quest’anno 2 in 14, l’ultima a settembre. Kolo Muani alla Juve si sta ritrovando e non solo a livello realizzativo: “Mi sembra Osimhen: fa reparto da solo. Sfrutta bene la profondità col tempo giusto: al contrario di Vlahovic si mette nelle condizioni di ricevere la palla”.

Questa l’opinione di Massimo Mauro a ‘Pressing’, che poi mette in luce le difficoltà bianconere: “Non vedo gioco nella Juve: anche a Como non si sono visti miglioramenti”. A proposito del bomber, Giuntoli dovrà studiare bene le prossime mosse, proprio Osimhen è uno dei nomi più caldi per l’estate juventina anche se dovrà sedersi a trattare col suo ex presidente per un giocatore pesantissimo. Sarà complicato, anche se potrebbe convenire a tutti. Un altro profilo sempre considerato è Zirkzee del Manchester United, tornato al gol in FA Cup contro il Leicester.