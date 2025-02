“Campionato falsato”: succede tutto durante Inter-Fiorentina

Match dai nervi tesi quello di San Siro che chiude la giornata numero 24 di Serie A: grandi proteste per quanto accaduto in campo

Un’Inter indiavolata sta battendo la Fiorentina nel primo tempo del monday night della 24esima giornata di Serie A.

I nerazzurri hanno approcciato la partita con grande foga, mettendo sotto i viola fin dal primo minuto. Per passare il vantaggio però la squadra di Inzaghi ha avuto bisogno di un autogol di Pongracic su calcio d’angolo.

Proprio il corner ha sollevato più di una polemica perché prima dell’assegnazione, Bastoni ha rimesso in campo la palla che era già completamente uscita dalla linea di fondo. Una decisione molto contestata e che ha fatto parlare di “campionato falsato” a qualche tifoso sui social.

Palla uscita completamente, sarebbe rimessa dal fondo e invece no danno calcio d’angolo e sulla battuta segnano… se non è rubata anche questa partita io non so che dire

Grandi proteste dunque con in tifosi delle rivali dell’Inter che hanno polemizzato sui social. Polemiche che sono poi proseguite sul fronte opposto quando l’arbitro, dopo revisione al Var, ha assegnato un calcio di rigore alla viola per un tocco di mano di Darmian.

#InterFiorentina per me il rigore su Darmian non dovrebbe MAI essere rigore, anche se da regolamento lo è: quella palla è morta, va fuori, è contro lo sport dare fallo. È più su Kean allora. Nel 2023 in un Roma Udinese ci fu un caso ancora più estremo, cercatelo.

No razionalità.

