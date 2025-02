Rigore e protesta choc, UFFICIALE: match sospeso

La decisione sta facendo letteralmente il giro del web: big coinvolta, ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni non sono poche le vibranti polemiche arbitrali che stanno calamitando l’attenzione mediatica. Quanto successo nelle ultime ore, però, è destinato a far parlare di sé per diverso tempo.

L’episodio in questione si è materializzato durante Galatasaray-Adana Demirspor, nel corso della ventitreesima giornata della Rendyol Super League. Dopo essere passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Alvaro Morata al dodicesimo minuto di gioco, infatti, i giallorossi avevano guadagnato anche un secondo penalty per effetto di un contatto di gioco molto contestato su Dries Mertens. L’attaccante belga, però, è parso accentuale visibilmente la caduta per indurre l’arbitro ad assegnare il calcio di rigore a favore del Galatasaray. Vibranti le polemiche dell’Adana: a salire in cattedra sono stati soprattutto due calciatori della compagine turca, Semih Güler e Tayfun Aydoğan che, parlando con l’allenatore, hanno invitato i compagni a tornare negli spogliatoi in segno di protesta.

Caos durante Galatasaray-Adana Demirspor: gli ospiti abbandonano il campo in segno di protesta

Informando il direttore di gara della loro presa di posizione, i calciatori della compagine ospite sono dunque tornati negli spogliatoi da cui non sono ancora tornati. La partita è stata dunque ufficialmente sospesa dal momento che entrambe le squadre hanno deciso di abbandonare il rettangolo verde. Stando così le cose, in attesa dei comunicati ufficiali che contribuiranno a fare il punto della situazione, l’ultima parola sarà scritta dal verdetto del Tribunale Federale. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti.

A tal proposito, ricordiamo come già nei giorni scorsi erano stati contestati diverse situazioni arbitrali che avevano visto protagonista il Galatasaray. Tra i più scatenati José Mourinho, che con una serie di frecciate social aveva posto l’accento su alcuni episodi giudicati inconcepibili dal tecnico portoghese. Il clamoroso gesto di protesta di cui si è resa protagonista l’Adana Demirspor, però, è destinato a fungere da autentico spartiacque.