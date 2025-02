Ranieri esalta la Roma: “Ecco perché è stata la partita migliore”, poi il messaggio ai tifosi

Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi al termine del match contro i lagunari: ecco le sue parole dopo la vittoria

La Roma di Claudio Ranieri rialza la testa e dopo la sconfitta in Coppa Italia, contro il Milan, batte il Venezia in trasferta. I giallorossi, che nell’ultimo turno di campionato in Serie A, avevano pareggiato contro il Napoli, ritrovano così i tre punti e il sorriso. Due buone notizie in vista della sfida contro il Porto in Europa League.

Il tecnico giallorosso si gode il successo contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Un successo che non era proprio scontato: “Vincere qui significava fare una grande partita – esordisce subito ai microfoni di Dazn Ranieri -. I ragazzi conoscevano le difficoltà di oggi e sono soddisfatto di quanto fatto”.

Poi Ranieri scherza con i giornalisti di Dazn per l’attesa per l’intervista: “Mi avete fatto aspettare in campo e poi qui ed io pago l’abbonamento”.

Venezia-Roma, Ranieri: “Nessuna promessa ai tifosi”

Ranieri, come detto, è soddisfatto della vittoria della sua Roma contro il Venezia e lo ribadisce ancora: “E’ stato fatto tutto come era stato preparato. I ragazzi sono stati splendidi – prosegue il mister – Per Determinazione e voglia di stare in campo, forse è stata la nostra più bella partita. Ingressi positivi? I miei ragazzi danno sempre il 100%, almeno c’è la volontà di farlo. Da quando sono qui, tutti hanno provato a dare il meglio. Forse oggi non è stata una partita splendida, dal punto di vista estetico, ma io guardo altro. Guardo all’applicazione, alla determinazione e all’attenzione e sono più che soddisfatto. Non posso promettere nulla ai tifosi, io dico le cose come stanno, posso solo dire che faremo il meglio ad ogni partita, dando il meglio”