PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-UDINESE 1-1: Jesus e Mazzocchi pasticciano, Ekkelenkamp si fa perdonare

Voti e tabellino del match del Diego Armando Maradona valido per la 24a giornata di Serie A: termina in pareggio tra gli azzurri e bianconeri

Termina solo in pareggio al Maradona tra Napoli e Udinese: al gol di McTominay, risponde Ekkelenkamp. La rete degli ospiti, però, arriva su pasticcio di Jesus e Mazzocchi e una mancata comunicazione con Meret. Kosta Runjaić ferma il Napoli con ottime letture tattiche.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6

Juan Jesus 5,5

FLOP Mazzocchi 5 – Gioca in un ruolo non propriamente suo, ma sente soprattutto la pressione dei cinquantamila. Sbaglia diverse scelte, soprattutto quella di evitare la rimessa, per poi regalare palla all’Udinese in occasione del gol di Ekkelenkamp

Anguissa 5,5 (Raspadori s.v.)

Lobotka 5,5

McTominay 7 – Unica nota positiva della serata azzurra. Segna, ma dà dimostrazione di forza fisica e intelligenza tattica. Giocatore di un altro pianeta.

Politano 6,5 (Ngonge 5)

Lukaku 5 (Simeone s.v.)

Neres 5 (Okafor s.v.)

Allenatore Antonio Conte – 6

UDINESE

Sava 6

Kristensen 7

Bijol 6,5

Solet 6,5 (Ehizibue s.v.)

Kamara 6,5

Atta 6 (Bravo s.v.)

Karlstrom 6

Lovric 6,5 (Payero 6)

Thauvin 6,5

TOP Ekkelenkamp 7 – Croce e delizia. Primo tempo quasi perfetto, ma perde McTominay sul corner. Si rifà con gli interessi segnando un bel gol al Maradona, impreziosendo la buona performance (Zarraga s.v.)

Lucca 6

Allenatore Kosta Runjaić 7,5 – Pressione alta sui punti deboli del Napoli; verticalizzazioni continue; annullati Neres e Lukaku. Gestione della partita quasi perfetta.

Arbitro Livio Marinelli 6

Il tabellino di Napoli-Udinese 1-1

NAPOLI-UDINESE 1-1: 37′ McTominay, 40′ Ekkelenkamp

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Lobotka (80′ Gilmour), Anguissa (70′ Raspadori), McTominay; Politano (70′ Ngonge), Lukaku (70′ Simeone), Neres (87′ Okafor)

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet (80′ Ehizibue), Kamara; Atta (80′ Bravo), Karlstrom, Lovric (70′ Payero); Thauvin, Ekkelenkamp (85′ Zarraga); Lucca

Arbitro: Marinelli; Assistenti: Zingarelli e Votta; IV: Bonacina

VAR: Camplone; Avar: Marini

Ammoniti: Lucca

Espulsi: –

Note: 2′ di recupero 1° tempo, 5′ di recupero 2° tempo

Spettatori: 50938, 7° sold-out