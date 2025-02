PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MONZA 5-1: Pedro-Taty una gioia, Martins spaesato

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Marusic 7

Gila 6,5

Romagnoli 6,5

Tavares 6,5. FLOP Dal 65′ Lazzari 5,5: oltre a Dia è quello che fa meno bella figura. Sul rigore salta scomposto e regala un gol in una partita dominata. Va però sottolineato che Ganvoula è il doppio di lui, ha usato un po’ di fisico e non era di certo lui il più indicato a saltare in area.

Guendouzi 7

Rovella 7

Isaksen 6,5. Dal 65′ Dele-Bashiru 6,5

Dia 5,5. Dal 35′ Pedro 7,5

Zaccagni 7. Dal 76′ Tchaouna 6

TOP Castellanos 7,5: continuo in tutta la partita, sbaglia pochissimo per non dire niente. Fa cose utili, anche se sempre con qualcosa da ‘pulire’, ma è assolutamente decisivo. Con lui in campo tre gol della Lazio, per lui un gol e due assist. Quello per Pedro è una poesia. Dal 76′ Noslin 6,5

All.: Baroni 7

Monza

Pizzignacco 5,5

Izzo 5

Lekovic 5

Palacios 5

Pereira 5

Urbanski 4,5. Dal 60′ Sensi 5,5

Bianco 4,5. Dal 79′ Zeroli sv

Martins 4. Dal 32′ Kyriakopoulos 5,5

Ciurria 5. Dal 60′ Castrovilli 5,5

Mota 5. Dal 79′ Vignato sv

Ganvoula 6

All.: Bocchetti 4,5

Arbitro: Aureliano 6

Il tabellino di Lazio-Monza 5-1

Marcatori: 31′ Marusic (L), 57′ Pedro (L), 78′ Pedro (L), 63′ Castellanos (L), 85′ rig. Sensi (M), 88′ Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: Pedro Pereira (M)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (65′ Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen (65′ Dele-Bashiru), Dia (35′ Pedro), Zaccagni (76′ Tchaouna) ; Castellanos (76′ Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic,Ibrahimovic.

All.: Baroni.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski (60′ Sensi), Bianco (79′ Zeroli) , Martins (32′ Kyriakopoulos); Ciurria (60′ Castrovilli), Mota (79′ Vignato); Ganvoula.

A disp.: Vailati, Mazza, Brorsson, Forson, Petagna, Carboni, Colombo.

All.: Bocchetti.

Arbitro: Aureliano; Assistenti: Tolfo – Di Giacinto; IV Ufficiale: Scatena; VAR: Pezzuto; AVAR: Serra