Tanta intensità, ma al ‘Via del Mare’ regna l’equilibro: Lecce-Bologna termina a reti bianche

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi e i felsinei: di seguito tutte le emozioni della sfida

Termina a reti bianche la sfida delle 18 tra Lecce e Bologna. Nonostante le zero reti segnate, la gara si è fatta comunque apprezzare per il numero di occasioni creato dalle due squadre e per le buone trame di gioco espresse nell’arco di 95 minuti molto intensi.

Pronti via e i padroni di casa spaventano subito i felsinei: Morente a botta sicura chiama Pobega ad una respinta clamorosa in extremis. I ritmi dell’incontro sono frenetici ma, a differenza di quanto si potesse aspettare alla vigilia, sono i giallorossi a creare con più continuità i presupposti per sbloccare la contesa. A cavallo del quarto d’ora di gioco, prima Pierotti e poi Helgason si rendono minacciosi, ma Skorupski sale in cattedra. Il Bologna prova allora ad alzare i giri del motore, ma nei primi 45 minuti fa fatica a trovare con continuità sbocchi importanti. La manovra degli uomini di Italiano è infatti ingolfata dal pressing a tutto campo dei salentini che, appena possono, alzano il baricentro e creano grattacapi alla retroguardia ospite, non sempre ben disposta in campo.

Lecce-Bologna 0-0: il resoconto del match

Nella ripresa, allora, Italiano prova a cambiare l’inerzia del match stravolgendo l’attacco. Tuttavia, è il ‘solito’ Ndoye che, con i suoi lampi, crea i maggiori grattacapi agli avversari. Liberato nell’uno contro uno, il jolly felsineo si accende in un paio di circostanze, ma non trova continuità.

Negli ultimi dieci minuti la contesa comincia a viaggiare su ritmi vertiginosi. Al minuto 84′ Berisha, ben liberatosi nel cuore dell’area di rigore avversaria, scarabocchia una conclusione da ottima posizione. Passano solo due giri di lancetta e Dallinga, con un movimento da autentico bomber, si sfila sul secondo palo e deposita in rete il pallone che sarebbe valso il vantaggio: un lungo check del VAR, però, conferma la decisione del guardalinee e annulla la rete. Titoli di coda di un match frizzante, nel quale entrambe le squadre hanno provato a portare a casa i tre punti. Il Lecce aggancia il Cagliari a quota 24 punti; il Bologna perde terreno rispetto al Milan e si vede rosicchiare due punti dalla Roma, vittoriosa sul campo del Venezia.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 54; Inter* 51; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese* 29; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

Una partita in meno *