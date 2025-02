Mazzata in Serie A, scoppia la bufera: “Il fallimento del Var”

Il nuovo Milan di Conceiçao post mercato trova un’altra vittoria contro l’Empoli. Una sfida che ha fatto discutere anche per alcuni episodi arbitrali

Le reti di Leao e Santiago Gimenez valgono per il Milan tre punti pesantissimi per ripartire anche in campionato dopo l’ottimo successo in Coppa Italia contro la Roma. Succede quasi tutto nel secondo tempo con con un’espulsione per parte e i due gol decisivi dei rossoneri.

Tanti episodi nel corso della seconda parte di gara, con uno in particolare che ha fatto parecchio discutere. La doppia ammonizione di Tomori avvenuta al 54′ ha portato ad inevitabili riflessioni. Il difensore inglese frana su Colombo dell’Empoli il quale, però, parte da una posizione di fuorigioco. Come da protocollo, il VAR non è potuto intervenire per andare a sbrogliare una matassa complicata riguardante l’episodio.

Polemiche e dubbi quindi rimangono con alcune reazioni social, anche da parte dei tifosi che hanno fatto subito il giro del web:

Se Tomori invece di andare in scivolata fosse entrato in gamba tesa o addirittura avesse tirato un pugno a Colombo (quindi rosso diretto) l’azione sarebbe stata rivista al Var per il potenziale fuorigioco. Grave lacuna nel regolamento #EmpoliMilan @CronacheTweet @FSIANI87 — Gabry Maravi (@GabryMaravi) February 8, 2025

#My2cents sul rosso a #Tomori:

-il protocollo DEVE essere cambiato, l’ideale sarebbe #Var a chiamata, ma anche senza chiamata, va cambiato, fa schifo una roba del genere.

-i giocatori devon farsi più furbi e coraggiosi e non intervenire se son sicuri del fuorigioco.

#EmpoliMilan — Mike R. (@MikeR_31) February 8, 2025

l’assurdità è che se Tomori lo lasciasse andare in porta e l’Empoli segnasse il VAR interverrebbe per annullare per fuorigioco. Da un lato nn fai sbandierare subito per poter intervenire a fine azione dall’altro obblighi la difesa a prendersi un rischio enorme senza margine. — Furbizio per i nemici, NON sono Nadir Zortea (@biziocir) February 9, 2025

Empoli-Milan, polemica sull’espulsione di Tomori: “Il fallimento del Var”

Questi sono solo alcuni esempi, ma tantissimi sono stati i messaggi di dissenso per il caso Tomori che ha innescato anche la critica di un noto giornalista.

Su X anche Bruno Longhi ha detto la sua criticando il protocollo: “L’espulsione di Tomori per il fallo commesso su un giocatore (Colombo) in fuori gioco rappresenta il fallimento del protocollo del Var”.

Un ragionamento al quale si è accodato anche Fabio Ravezzani aggiungendo: “Giusto. Il vero problema resta l’inutile centralità dell’arbitro. La Var dovrebbe sanare tante ingiustizie: calci d’angolo invertiti, punizioni dal limite ignorate, mancate ammonizioni. Per paura di troppa invasivitá tecnologica la Var viene depotenziata e questi sono i risultati”.