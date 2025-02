L’Udinese imbriglia il Napoli, solo pareggio per Conte

Finisce 1-1 la sfida del Maradona tra azzurri e friulani: non basta il gol di McTominay per conquistare i tre punti

Soltanto un pareggio per il Napoli. Conte fallisce la fuga sull’Inter e viene fermato sull’1-1 da una bella e coraggiosa Udinese.

Nel primo tempo parte meglio l’Udinese che ha subito un paio di occasione per andare in vantaggio: al 3′ è Thauvin ad impegnare Meret che si salva in angolo. La partita ha un inizio molto intenso con il Napoli che risponde con McTominay, poi tocca a Lucca provarci ma Di Lorenzo fa buona guardia.

Ritmi molto alti ed allora al 23′ è Politano a farsi vedere con una conclusione che va fuori di poco. Dieci minuti dopo è Bijol a sfiorare il gol su calcio d’angolo: il suo colpo di testa va fuori di poco. Al 35′ è McTominay che non arriva bene su un cross deviato di Di Lorenzo. Il gol è nell’aria e arriva al 37′ proprio con lo scozzese che di testa salta più in alto di tutti e trova il vantaggio.

L’1-0 dura poco perché Juan Jesus non lascia palla a Meret e sbaglia il rinvio, Mazzocchi prova ad evitare un fallo laterale, ma regala palla all’Udinese: conclusione di Ekkelekamp e gol del pareggio.

Nella ripresa parte ancora forte l’Udinese con Lovric che chiama alla parata Meret. I ritmi si abbassano e di vere occasioni da gol non se ne vedono. Ci prova McTominay al 66′: la sua conclusione va fuori di poco. Due minuti dopo occasione per Lukaku, ma Solet riesce a deviare la sua conclusione.

Serie A, Napoli-Udinese 1-1: marcatori e classifica

Conte prova il tutto per tutto mandando in campo anche Simeone, Ngonge e Raspadori, ma la retroguardia dell’Udinese fa buona guardia.

NAPOLI-UDINESE 1-1: McTominay (N), Ekkelekamp (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter* 51; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

Una partita in meno *