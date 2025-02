Lazio, il mercato fa arrabbiare i tifosi: “Uniti contro chi della Lazio è il male!”

La Curva Nord protesta per la campagna acquisti invernale di Lotito e le tempistiche degli arrivi dei due rinforzi che servivano da tempo e la questione Casadei

La Lazio scende in campo contro l’ultima in classifica, il Monza, obbligata a vincere per mantenersi davanti a tutte le altre concorrenti per la Champions che hanno già giocato e hanno pure effettuato il sorpasso o l’aggancio. La Fiorentina è a pari punti dopo il recupero vittorioso con l’Inter e chiamata a confermarsi domani a San Siro, Juve è riuscita in qualche modo a centrare i tre punti a Como e ha messo la testa davanti. Il Milan intanto sta provando ad accorciare, con il match da recuperare in casa del Bologna, in campo a sua volta oggi a Lecce.

Una bagarre totale, a pochi giorni dalla chiusura del mercato che però non ha particolarmente soddisfatto la piazzal laziale. Serviva almeno un centrocampista, poi anche un difensore, da tempo ma sono arrivati solamente nelle ultimissime ore e dopo il tira e molla per Casadei con tanto di beffa finale. Tra l’altro né Belahyane né Provstgaard sono stati inseriti in lista Uefa. Per i tifosi l’ennesima occasione persa a gennaio in una stagione in cui la squadra di Baroni sta facendo grandi cose e lottando appunto in maniera inaspettata per un piazzamento Champions, oltre ad aver vinto il maxi-girone di Europa League ed eliminato il Napoli in Coppa Italia. Per questo in Curva Nord è tornata la protesta verso il presidente Lotito e la società, col solito corso ad accompagnare uno striscione: “Squadra, mister e popolo laziale… Uniti contro chi della Lazio è il male!”