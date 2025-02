La Lazio cala il pokerissimo e stende il Monza: il Cagliari regola il Parma

Prosegue spedita la marcia dei biancocelesti; ducali, invece, sempre più giu. Ecco i tutti i risultati delle sfide delle 15

Dopo la vittoria ottenuta dalla Roma sul campo del Venezia, la giornata di Serie A sta continuando a regalare non pochi spunti. All’Olimpico, infatti, la Lazio di Baroni ha steso senza troppi patemi d’animo il Monza, imponendosi con un perentorio 5-1. Successo prezioso anche per il Cagliari, che ha la meglio su un Parma sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.

Ma andiamo con ordine. La Lazio risponde immediatamente alla vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo del Como. Ad aprire le danze a cavallo della mezz’ora è Marusic, che sfrutta al meglio un’azione corale ben costruita dagli uomini di Baroni. Poco dopo l’inizio della ripresa, è Pedro ad arrotondare il risultato sul 2-0, prima del sigillo di Castellanos e dell’altra rete del funambolico attaccante spagnolo. Nel finale, gol della bandiera siglato da Sensi prima della rete di Dele Bashiru che ha inchiodato il parziale sul definitivo 5-1. Nell’altra sfida delle 15, il Cagliari ha steso il Parma 2-1: l’autogol di Vogliacco ha aperto le danze, rivitalizzate immediatamente dal raddoppio di Coman. A nulla è valso il forcing finale degli uomini di Pecca, in grado soltanto di accorciare la distanze con Leoni. Ecco come cambia la classifica con gli ultimi due risultati in questione:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 54; Inter* 51; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina** 42; Milan** 38, Bologna** 37; Roma 34; Udinese* 29; Torino 28, Genoa 27; Cagliari 24; Verona e Lecce* 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia** 16; Monza 13.

Una partita in meno *; Due partite in meno **