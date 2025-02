Dopo Fonseca un altro addio: ore calde per Bonera al Milan

In casa rossonera si pensa ad un nuovo cambio in panchina: il punto della situazione dopo la giornata intensa di ieri

C’è un Milan che finalmente sorride. Un Milan che si gode gli innesti dell’ultimo calciomercato. Le vittorie contro la Roma e l’Empoli portano anche le firme di due nuovi acquisti, Joao Felix e Santi Gimenez, subito decisivi al pari di Kyle Walker, diventato subito un titolarissimo per Sergio Conceicao.

Dopo il ko contro la Dinamo Zagabria, che ha complicato un po’ i piani, il Milan ha rialzato la testa e i tifosi sono finalmente soddisfatti. Ora, così, guardano al futuro con maggiore ottimismo. Rafa Leao e compagni, dunque, possono sorridere. Non lo fa, invece, il Milan Futuro di Daniele Bonera.Â

Milan, Bonera a rischio esonero: il punto della situazione

La squadra rossonera, impegnata in Serie C, qualche ora della vittoria del Diavolo ad Empoli, è stata sconfitta allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, dalla Lucchese per 2 a 0, per via delle reti di Tumbarello e Saporiti.

Un ko, contro una diretta concorrente, che fa davvero male ai rossoneri, terzultimi in classifica. Può fare ancora più male a Daniele Bonera, che ora rischia seriamente l’esonero. Il tecnico era stato messo in discussione dopo lo zero a zero contro il Rimini, ma la vittoria a Ferrara contro la Spal aveva, poi, salvato la sua panchina, senza però blindarla. Così con la sconfitta di ieri contro la Lucchese, Bonera è a serio rischio.

Non è ancora arrivata alcuna comunicazione, ma il Milan è a lavoro per trovare un allenatore, che possa prendere il posto dell’ex difensore. Serve una guida che conosca la categoria. In queste ore si sta parlando tanto di Federico Guidi, protagonista di un’ottima stagione con la Primavera. Una sua eventuale promozione potrebbe mettere in difficoltà la sua attuale squadra, che nelle scorse ore ha battuto in trasferta con un netto 3 a 0 la Juventus.