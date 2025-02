DIRETTA Serie A, Napoli-Udinese: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i bianconeri di Runjaic in tempo reale

Il Napoli ospita l’Udinese a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che tanto meglio stanno facendo rispetto alla passata stagione che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

Reduci dal pareggio contro la Roma che ha interrotto una striscia di sette successi di fila, gli azzurri di Antonio Conte vogliono tornare subito a vincere per tentare la prima vera fuga scudetto. Lo scopo è quello di centrare il bottino pieno per allungare a sei punti il vantaggio e mettere pressione sull’Inter impegnata domani contro la Fiorentina. Per i bianconeri di Kosta Runjaic, che invece vengono dalla vittoria contro il Venezia, si tratta dell’occasione di ottenere un grande risultato in trasferta e restare nella colonna destra della classifica. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si sono imposti con il risultato di 3-1 in rimonta con i gol di Lukaku e Anguissa, oltre all’autorete di Giannetti, dopo l’iniziale vantaggio friulano siglato da Thauvin. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Udinese live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Udinese (4-2-3-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 54; Inter* 51; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese* 29; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

Una partita in meno *

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Napoli sabato 15 febbraio ore 18; Udinese-Empoli domenica 16 febbraio ore 15.