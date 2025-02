Conte non pensa all’Inter: “Dovete fidarvi”

Il tecnico salentino commenta il pareggio contro l’Udinese: le sue dichiarazioni nel post gara

Soltanto un pareggio per il Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri vengono fermati sull’1-1 al ‘Maradona’ e nel post gara Conte a ‘Dazn’ analizza così la partita.

CAMBI ANTICIPATI – “Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e far rientrare subito l’Udinese in partita dopo il gol. Ci sta che al 70′ cerchi di dare un po’ di energia nuova, di aumentare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e ho cercato di farle, non è che devo aspettare sempre l’80’ per farle. È un peccato perché penso meritavamo di più”.

Napoli-Udinese, Conte: “Meritavamo di più”

RIPARTENZE UDINESE – “Forse nel secondo tempo la partita è un po’ scemata, ma nel primo tempo abbiamo creato tanto. Abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo tirato noi in porta. Quando hai le occasioni le devi concretizzare, altrimenti vai in affanno. Detto questo ci sta il pareggio con l’Udinese, ci sono giocatori che faranno strada. Siamo stati bravi a limitare eventuali ripartenze”.

OCCASIONE PERSA PER METTERE PRESSIONE ALL’INTER – “No. Dobbiamo guardare a noi. Forse è un’occasione persa per fare punti per arrivare in Europa, poi ci sta di pareggiare con l’Udinese. Non dobbiamo confondere la realtà: stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma veramente straordinario. I ragazzi stanno dando tutto, sono usciti dal campo stremati perché volevano la vittoria. È il nono risultato utile consecutivo, stanno facendo qualcosa di straordinario: fidatevi”.