Campionato italiano sotto choc: i tifosi vietano l’inizio del secondo tempo

Continua a manifestarsi un caos senza fine nel campionato italiano. Le pesanti penalizzazioni stanno condizionando una stagione completamente da dimenticare: bufera con i tifosi

Il girone C di Serie C continua a far discutere per la situazione estremamente delicata e complessa che sta vivendo il Taranto. La compagine pugliese è in fondo alla classifica del raggruppamento a causa anche di un pesantissima penalizzazione complessiva che ha inevitabilmente compromesso l’intera annata.

Il Taranto attualmente è infatti all’ultimo posto con -6 punti, e nel totale ha subito finora una penalità di ben 19 punti. Un disastro sportivo quello che stanno vivendo club, calciatori e soprattutto tifosi, sicuramente i più delusi ed amareggiati da una situazione del genere.

L’ultimo pomeriggio da incubo è arrivato nelle scorse ore con l’ennesimo ko pesantissimo nella forma e nella sostanza incassato in questo brutto periodo. Sconfitta per 0-6 in casa del Sorrento e soprattutto caos a margine dell’intervallo che ha riguardato da vicino i tifosi tarantini.

In svantaggio all’intervallo 5-0 contro i campani, i supporters del Taranto hanno contestato aspramente la società andando persino a condizionare la ripresa del gioco.

Scoppia ancora il caos intorno al Taranto: i tifosi impediscono l’inizio del secondo tempo

L’ennesima debacle da dimenticare ha quindi portato all’intervallo della gara del Viviani di Potenza (lì dove il Sorrento gioca le sue gare casalinghe visto che l’impianto di casa non è a norma per la Serie C), una cinquantina di tifosi del Taranto ad impedire la ripresa della sfida col secondo tempo, poi iniziato con circa 15 minuti di ritardo sul programma.

Gli stessi fan jonici nel corso della partita avevano inoltre fatto esplodere numerose bombe carta. Un autentico incubo anche per chi è sceso in campo, ovvero i giovanissimi calciatori del Taranto mandati in campo a giocare questa porzione di campionato.

Un disastro totale con una crisi nera che ha portato la squadra, oltre che all’ultimo posto, persino ad incassare ben 12 gol nelle ultime due partite senza trovarne neanche uno.