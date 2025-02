Big KO, diagnosi UFFICIALE: salta la Champions

Il comunicato non lascio spazio a dubbi: il tecnico perde una pedina molto preziosa per il proprio scacchiere tattico. Ecco tutti i dettagli

Non sono poche le squadre impegnate in un vero e proprio tour de force in questi giorni. Oltre ai match di campionato, infatti, a tenere banco sono anche le sfide internazionali che, ad esempio, vedranno scontrare alcune big per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Lo sanno molto bene Atalanta, Juventus e Milan, ma non solo.

Il doppio confronto di cartello dei play off di Champions sarà rappresentato sicuramente dalla sfida tra Manchester City e Real Madrid. Le squadre allenate da Guardiola e Ancelotti stanno riscontrando non poche difficoltà a trovare quella continuità di rendimento che invece si era rivelata la cifra caratterizzante delle ultime stagioni. Il livello tecnico delle due squadre, però, rimane invariato. Tuttavia, a tal proposito, emerge una novità degna di nota che obbligherà Carlo Ancelotti ad orientare le scelte di formazione. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Vasquez al termine del derby di campionato contro l’Atletico hanno infatti evidenziato un problema di natura muscolare al tendine del ginocchio sinistro.

Ragion per cui si prospettano diverse settimane di stop per il terzino destro che salterà il doppio confronto contro i Citizens. Stando a quanto trapela dalla Spagna, Vasquez dovrebbe restare fermo ai box per un periodo compreso tra le due e le tre settimane. Ovviamente Proseguono dunque le notizie no per le ‘Merengues’ dall’infermeria, in una stagione che ha visto il Real Madrid dover far fronte a numerosi problemi di natura fisica in partite di nevralgica importanza. Chiaramente, vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori novità in tal senso.