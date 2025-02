Tonali e il ritorno in Serie A: colpaccio Juve, discorso chiuso

L’ex Milan si è riconquistato un ruolo da protagonista in Premier League. Giuntoli vorrebbe portarlo a Torino, le ultime

Tonali è tornato protagonista dopo la squalifica di dieci mesi per la vicenda scommesse. L’ex Milan si è ripreso un ruolo centrale nel Newcastle, fornendo prestazioni di altissimo livello anche in versione playmaker. Il classe 2000 di Lodi piace molto a Giuntoli, per questo non si esclude un tentativo della Juventus nel prossimo calciomercato estivo.

Riso allontana il ritorno di Tonali

L’opzione ritorno in Serie A, però, è stata cancellata dall’agente del ventiquattrenne, Beppe Riso: “Sandro è uno dei migliori centrocampisti al mondo, ormai ha un valore che difficilmente i club italiani potranno permettersi. Per lui immagino una carriera lontana dal nostro campionato”.

Operazione complicata col Newcastle

In effetti non sarebbe semplice, per la Juve come per qualsiasi altro club, prendersi il cartellino di Tonali. Adesso è un titolare inamovibile della squadra di Howe, in più il Newcastle ha tirato fuori 60 milioni bonus esclusi per strapparlo al Milan nel luglio del 2023.

Giuntoli potrebbe provarci l’estate prossima offrendo anche il cartellino di un calciatore non rientrante nei piani del club e/o di Motta. Difficile al momento fare un nome specifico, ma il Newcastle potrebbe non essere aperto all’inserimento di una contropartita.

La Juve punta anche Lucca: “È da top club”. Il prezzo fissato dall’Udinese

Non solo Tonali, in ottica estate la Juve è molto interessata a un altro bianconero nonché calciatore della scuderia Riso. Parliamo di Lorenzo Lucca, autore fin qui di una stagione importante e nel mirino di altri grandi club italiani quali Napoli, Milan e Roma.

“Se è pronto per una big? Il presidente Pozzo preferisce aspettare, prima l’Udinese deve salvarsi – le parole di Riso a ‘La Repubblica’ – Ma sa che succederà. Ha già fatto esperienza all’Ajax, ha un mercato internazionale. Si vuole migliorare e lavora tantissimo: è da top club”. I friulani lo valutano 25/30 milioni di euro e a gennaio ci sono già stati dei sondaggi esplorativi delle società sopracitate, compreso del Milan che, però, aveva come primo obiettivo il messicano Gimenez.