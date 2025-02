Tegola last minute, UFFICIALE: niente Milan

Il provvedimento cambia le carte in tavola e obbliga il tecnico a scelte oculate in vista del prossimo impegno: le ultimissime

Quello che è entrato definitivamente nel vivo si prospetta un turno di Serie A molto importante per i piani alti della classifica, per la corsa Scudetto e non solo. Tra poco più di un’ora, ad esempio, il Milan di Conceicao è chiamato a rispondere allo squillo della Juventus per rilanciare la propria candidatura in ottica Champions League. A tal fine, i rossoneri saranno impegnati nella sfida del ‘Castellani’ contro l’Empoli, in programma alle 18.

La sfida contro i toscani rappresenterà una tappa importante del vero e proprio tour de force al quale Joao Felix e compagni saranno attesi, in campo nazionale e internazionale. Mercoledì, infatti, il Milan se la vedrà con il Feyenoord nella gara valida per l’andata dei playoff di Champions League, prima di sfidare l’Hellas Verona a San Siro sabato prossimo alle 20.45. Proprio in occasione della sfida che vedrà il ‘Diavolo’ affrontare i gialloblu, emerge una novità degna di nota. Piove sul bagnato, infatti, in casa Hellas Verona. Impegnata nella sfida delle 15 contro l’Atalanta, i gialloblu stanno perdendo al momento 0-5 al cospetto della compagine di Gasperini.

Legittimando un dominio tecnico-tattico mai in discussione, gli orobici sono riusciti a fare il bello e il cattivo, ipotecando la contesa già nella prima frazione di gioco. Inerme, la retroguardia gialloblu è stata letteralmente travolta dalla verticalità dei nerazzurri. Come se non bastasse, la disfatta casalinga attualmente in corso avrà delle conseguenze importanti anche in vista della prossima gara di campionato. Diffidato, Daniele Ghilardi è stato ammonito e salterà proprio la sfida contro il Milan. Un’altra cattiva notizia per Zanetti, che sarà chiamato a ridisegnare un castello difensivo che ha evidenziato grandi difficoltà contro l’Atalanta.