Ritorno in Serie A, via libera per Icardi: ha già due richieste

L’ex capitano dell’Inter ha chiuso anzitempo la stagione a causa della rottura del legamento crociato. Possibile addio al Galatasaray in estate

La telenovela con Wanda Nara ha preso una pessima piega, soprattutto per i figli, per questo a Mauro Icardi non si può che consigliare di concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sul ritorno in campo.

Ritorno che potrà avvenire solo al termine di questa stagione, che l’argentino ha chiuso in largo anticipo per via della rottura del legamento crociato.

Icardi via dal Galatasaray in estate

La carriera del classe ’93 potrebbe non riprendere dalla Turchia. Sono infatti tornate a circolare alcune voci che lo danno intenzionato a lasciare Istanbul e il Galatasaray nella prossima estate.

Osimhen e poi Morata, i turchi pronti a cederlo

Il club giallorosso non sembra propenso a fare le barricate, anzi l’affare Morata e la voglia di prendersi Osimhen a titolo definitivo sarebbero dei segnali sul fatto che possa dare senza sforzi il via libera alla partenza del classe ’93, a quanto pare non più intoccabile nemmeno per Okan Buruk.

Ipotesi Serie A

Per Icardi si parla di futuro in Spagna, come di un possibile ritorno in Italia. A tal proposito ci sarebbero già due squadre di Serie A pronte a prenderlo a fine annata.

Trattasi di Fiorentina e Atalanta, con la prima che già si sarebbe mossa nella passata stagione, prima comunque dell’acquisto di Moise Kean.

Ostacolo Ingaggio

Il Galatasaray potrebbe dire sì a una proposta sui 15 milioni, non pochi soldi per un calciatore che il 19 febbraio compirà 32 anni e che sarà reduce da un grave infortunio.

L’ostacolo principale al ritorno in Italia, tuttavia, sarebbe un altro: l’ingaggio di circa 10 milioni che gli garantisce il Cimbom fino a giugno 2026. Troppo sia per Fiorentina e Atalanta, a meno di una ‘spalmatura’ dello stesso su due-tre stagioni.

Molto dipenderà dalla disponibilità o meno di Icardi ad abbassare le proprie pretese, nel caso volesse continuare a guadagnare almeno la stessa cifra, allora potrebbe spingere per un trasferimento in Arabia Saudita dove non mancano i potenziali acquirenti.

No al prestito e i numeri di Icardi in Turchia

Impossibile invece il prestito del suo cartellino, se non post rinnovo oggi non nei piani sia dei turchi che dell’ex capitano dell’Inter, che con la maglia giallorossa si è confermato come uno dei migliori centravanti del panorama internazionale, siglando 61 gol in 87 partite.

C’è soprattutto la sua firma negli ultimi due campionati vinti dalla formazione guidata da Buruk, pure lui con un passato – non certo memorabile – in nerazzurro.