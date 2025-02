Retegui cala il poker: l’Atalanta ‘passeggia’ a Verona

Trascinata dal proprio bomber, la compagine di Gasperini è ritornata al successo, stendendo gli scaligeri con un perentorio 0-5

Segnali di risveglio da parte dell’Atalanta. Pimpante e sul pezzo, la ‘Dea’ ha steso 0-5 senza mezze misure un Hellas Verona inerme e incapace di porre argini concreti allo strapotere degli orobici: sugli scudi Mateo Retegui, autore delle quattro reti che di fatto hanno deciso l’incontro. L’altro gol dei nerazzurri è stato siglato da Ederson.

Partita mai in discussione, dicevamo. Poco prima della mezz’ora, infatti, il risultato è stato già incanalato nei binari più congeniali per gli ospiti. Al 21′ – sfruttando un tiro di De Ketelaere finito sul palo – Retegui sblocca la contesa. Passano tre giri di lancette e i nerazzurri griffano il bis sempre con il suo bomber, ‘pescato’ tutto solo nel cuore dell’area di rigore. Incassati i primi due schiaffi, gli uomini di Zanetti non riescono a rialzarsi e sprofondano al cospetto delle trame di gioco dell’Atalanta, capace di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di quattro reti grazie al sigillo di Ederson e al momentaneo tris di Retegui. Nella ripresa lo spartito non cambia: la ‘Dea’ continua a spingere e cala il pokerissimo, grazie alla quarta rete dell’attaccante italiano. La gara del ‘Bentegodi’ di fatto si chiude così. Nel finale gli ospiti provano a centrare il gol della bandiera, invano: l’Atalanta si rialza, lancia un segnale importante alle prime della classe e si rimette in marcia, portandosi momentaneamente ad un punto di distanza dall’Inter seconda.

VERONA-ATALANTA 0-5: Retegui 24′, 25′, 44′, 56′, Ederson 37′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 50**; Juventus 43**, Fiorentina e Lazio 42; Juventus 40; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona** e Lecce 23, Como 22**; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno; ** una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Club Brugge-Atalanta mercoledì 12 febbraio 0re 18.45; Milan-Verona sabato 15 febbraio ore 20.45.