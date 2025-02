Pinamonti riprende il Torino: il Genoa agguanta il pareggio

Pareggio per 1-1 tra i granata e i rossoblù: la formazione di Vieira rimonta dopo l’autogol nel primo tempo di Thorsby

Un gol per tempo, un punto per parte. Torino e Genoa decidono di non farsi male e si spartiscono la posta in palio nella partita di sabato sera della 24a giornata di Serie A.

Una partita non particolarmente avvincente quella tra granata e rossoblù, con Vanoli che sceglie di non mandare in campo i nuovi acquisti e affidarsi ai calciatori in rosa fin da inizio stagione. Una decisione che sembra essere quella giusta visto che nel primo tempo i padroni di casa, con un Vlasic particolarmente ispirato, si fanno vedere in un paio di occasioni dalle parti di Leali.

Grandi pericoli però non vengono creati ed allora per il gol serve una palla da fermo e al secondo minuto di recupero proprio da un calcio d’angolo c’è la deviazione sfortunata di Thorsby nella propria porta che regala il vantaggio ai granata.

Torino-Genoa 1-1: Pinamonti risponde ai granata, la classifica

Nella ripresa Vieira manda subito in campo Zanoli al posto di Miretti e l’ex Napoli dà la scossa con un affondo che preoccupa la retroguardia del Torino.

È il segnale che l’inerzia del match sta cambiando ed, infatti, poco dopo arriva il pareggio firmato da Pinamonti. Ad un quarto d’ora dalla fine Vanoli decide che è il momento per lanciare i nuovi e manda in campo Casadei e Biraghi. I granata provano a stringere d’assedio la retroguardia rossoblù che però non soffre particolarmente e difende con ordine. Nel recupero doppia protesta del Torino per contatti su Adams e Sanabria: Feliciani lascia correre e la panchina granata protesta in maniera veemente, con un collaboratore di Vanoli espulso.

Il Var però non interviene, finisce così 1-1 Torino-Genoa, un pareggio che muove la classifica ma non contente a nessuna delle due di fare il salto in avanti che servirebbe.

TORINO-GENOA 1-1: 45′ + 2 Thorsby aut. (T), 68′ Pinamonti (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 50**; Juventus 43**, Fiorentina e Lazio 42; Milan 38, Bologna* 37; Roma 31; Udinese 29; Torino** 28, Genoa** 27; Verona** e Lecce 23, Como 22**; Empoli**, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**una partita in più

PROSSIME PARTITE: Bologna-Torino 14 febbraio alle 20.45 e Genoa-Venezia 17 febbraio alle 20.45