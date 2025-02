PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-MILAN 0-2: Leao decisivo. Gimenez fa il bomber, Abraham no

Voti, top e flop del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Dopo un primo tempo complicato, anche per via una direzione arbitrale disastrosa, il Milan rialza la testa nella ripresa, piegando l’Empoli per 2 a 0. Lo fa con i gol di Rafa Leao e Santi Gimenez. Abraham non ripete la partita contro la Roma ed √® il peggiore tra i rossoneri insieme a Fikayo Tomori.

Ecco i voti:

EMPOLI

V√°squez 6

De Sciglio 4,5

Marianucci 4

Viti 6,5 – Dak 28′ Goglichidze 5,5

Gyasi 5,5

Henderson 5 – Dal 70′ Zurkowski 6

Grassi 5,5 – Dall’80’ Konate s.v.

Pezzella 5,5

Esposito 5,5 – Dall’80’ Bacci

Cacace 4,5 –

Colombo 6 – Dal 70′ Kouame 6

All. D’Aversa 5,5

MILAN

Maignan 6

Walker 6,5

Tomori 4,5

Pavlovińá 6,5

Hern√°ndez 6,5

Musah 6

Fofana 5 – Dal 45′ Pulisic 7

Rejinders 6,5 – Dal 69′ Thiaw 6

Jim√©nez 5,5 – Dal 45′ Leao 7

Abraham 4,5 – Dal 45′ Gimenez 7

Jo√£o F√©lix 6 – Dall’84’ Terracciano s.v.

All. Conceicao 6,5

Pairetto 3

Top e flop dei rossoneri contro l’Empoli

TOP 7 – Leao e Gimenez –¬†Le condizioni fisiche non ottimali hanno spinto Conceicao a far partire i due giocatori dalla panchina. Entrano e fanno la differenza. Il portoghese fa l’attaccante, segnando di testa, come non gli capita spesso, con un movimento che fino a poco tempo fa non era proprio nelle sue corde. Il nazionale messicano, invece, fa quello che sa far meglio, il bomber. Movimento da centravanti vero e gol all’incrocio, ovviamente di sinistro. In entrambe le reti c’√® lo zampino di Pulisic, che al piccolo trotto fa comunque la differenza.

FLOP 4,5 ¬†Abraham e Tomori – Dopo la doppietta contro la Roma da vero centravanti, l‚Äôinglese torna a mostrare la sua versione peggiore, quella ch fatica a dare profondit√† alla squadra e ad aiutarla. I suoi scarichi, infatti, sono lenti e troppo macchinosi. Voto identico per il centrale di Conceicao. Verosimilmente c’√® fuorigioco in occasione dell’ultimo giallo, ma l’ingenuit√† resta. Un giocatore con la sua esperienza deve sapere che in caso di seconda ammonizione sarebbe stato espulso

TABELLINO

EMPOLI-MILAN 0-2

EMPOLI (3-4-2-1): V√°squez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp.: Seghetti, Silvestri; FńÉlcu»ôan, Goglichidze, Sambia, Tosto; Bacci, ŇĽurkowski; Brayan, Konate, Kouam√©. All.: D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovińá, Hern√°ndez; Musah, Fofana, Rejinders; Jim√©nez, Abraham, Jo√£o F√©lix. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Pulisic; Camarda, Chukwueze, Gimenez, Le√£o, Sottil. All.: Concei√ß√£o.

GOL: 68′ Leao (M), 76′ Gimenez (M)

AMMONITI: Joao Felix (M),  Henderson (E), Grassi (E), Gimenez (M)

ESPULSI: Tomori (M), Marianucci (E)

Arbitro: Pairetto di Nichelino.