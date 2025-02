Koopmeiners, a Como ennesimo flop. Che botta: “Un fantasma nocivo”

L’olandese incassa critiche pesanti dopo l’erroraccio sul pareggio di Diao e per una stagione incolore: l’ultimo pensiero è durissimo

La Juve vince 2-1 col Como e continua la corsa Champions. La stagione sta entrando nel vivo, in settimana ci sarà il playoff col PSV che è uno di quegli appuntamenti non da non poter assolutamente sbagliare. La squadra di Thiago Motta vive di alti e bassi, per qualche settimana la crescita dal punto di vista del gioco era sembrata evidente, ma la partita del Sinigaglia è stato il manifesto di difficoltà che sono tutt’altro che alle spalle. Col Como l’ha decisa una doppietta di Kolo Muani, con un rigore concesso per ingenuità di Butez e uno molto discusso non dato qualche minuto prima ai padroni di casa.

Insomma, lo slogan ‘vince ma non convince’ è calzante per la Juventus ieri e più in generale in queste ultime gare. Il tecnico sta provando a far inserire anche tutti i nuovi, in difesa Kelly non ha esordito benissimo ma erano i primi minuti e senza dubbio servirà un po’ di assestamento. Alberto Costa non è stato neanche convocato, Veiga sta cercando continuità. Ma a preoccupare sono soprattutto alcuni degli acquisti estivi, soprattutto a centrocampo. Perché Douglas Luiz e Koopmeiners sono in questo momento il simbolo di un mercato potenzialmente di alto livello che però non sta rendendo. Il brasiliano è stato molto criticato, non ha trovato sempre spazio e ha fatto solo intravedere sprazzi di genialità e qualità. L’olandese è ad ora il vero grande flop della stagione juventina, soprattutto in relazione ai circa 55 milioni spesi pochi mesi fa. E le critiche ovviamente sono asprissime.

Juve, Ravezzani durissimo con Koopmeiners: “Un fantasma nocivo”

Ad esempio Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia di certo non è stato tenero con l’ex centrocampista dell’Atalanta: “La Juve vince grazie a due episodi. Ma non dà mai l’impressione di essere squadra. Il gioco latita, Koop un fantasma nocivo. Kolo fantastico, Kelly inquietante. Ma a preoccupare è la totale assenza di schemi, nonché di un vero 11 titolare. Sarà dura arrivare tra le prime 4″.

Disamina breve, secca ma dura sul calciatore olandese così come altri singoli e su tutta la Juventus. Koopmeiners ha giocato la bellezza di 29 partite, è un fedelissimo di Motta nonostante prestazioni non esaltanti – a volte fuori posizione – e proprio questo è stato elemento di critica anche verso il tecnico. Lo score però parla di un solo gol in campionato più uno in Coppa Italia. Decisamente poco per chi nelle ultime due stagioni con l’Atalanta è arrivato addirittura in doppia cifra in Serie A. E col Como ha sulla coscienza il gol del pareggio di Diao con una bruttissima palla persa che ha portato direttamente all’assist.