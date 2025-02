Firma e tradimento immediato: dal Napoli alla Juve

In queste ore è arrivata la firma che può cambiare parecchio gli scenari per Napoli e Juve in vista del mercato estivo per un giocatore che resta nel mirino

Quello che si è appena concluso è stato un mercato sicuramente scoppiettante, per merita soprattutto di alcune squadre come Milan e Juventus che hanno cambiato parecchio o comunque agito in maniera importante. I due colpi più ‘spettacolari’ sono infatti stati da una parte Santiago Gimenez e dall’altra Randal Kolo Muani, col francese già a quota cinque gol dopo appena tre partite.

Ci si aspettava il terzo super acquisto dal Napoli, che doveva sostituire Kvaratskhelia ma alla fine gli azzurri non hanno raggiunto i propri obiettivi principali e hanno ripiegato su Okafor nelle ultime ore di mercato. Manna ha spiegato su Garnacho che le cifre in ballo erano eccessive, sia per quanto riguarda il Manchester United che per lo stesso calciatore. L’ultima pista è stata quella che portava a Saint-Maximin ma i tempi non così comodi non hanno permesso di portare a termine l’operazione. In mezzo c’è stato un altro obiettivo come Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Il tedesco può agire sia su entrambe le fasce che da prima punta. Alla fine il classe 2002 ha scelto di restare con il club giallonero, con cui non sta disputando in realtà una stagione esaltante, un po’ come tutto il club.

La classifica dice addirittura 11esimo posto, con l’allenatore cambiato da poche settimane, anche se la Champions è ancora perfettamente a portata. Su di lui in ogni caso si era mossa diverso tempo fa anche la Juventus che era appunto a caccia di un attaccante, ancora prima che arrivassero i vari Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Ora arriva una firma che potrebbe anche cambiare gli scenari per il futuro del giocatore in ottica Serie A.

Adeyemi cambia agente: ecco con chi ha firmato

Dalla Germania infatti è arrivata una novità importante, per quanto riguarda il presente ma anche il futuro di Karim Adeyemi. L’attaccante del Borussia Dortmund infatti ha appena cambiato agenzia, firmando nello specifico con l’agenzia ‘Roof’. Come riporta Patrick Berger di ‘Sky Sports DE’, infatti, i suoi agenti saranno ora Giuseppe Pisano e Andreas Ottl che in queste ore hanno incontrato il club nella persona del direttore sportivo Kehl.

La scelta di restare in giallonero è stata chiara da parte del calciatore, vede il suo futuro ancora lì ma ovviamente in estate bisognerà fare un nuovo punto della situazione. Su di lui ci sono sempre Napoli, Juve e anche Chelsea che lo corteggiano. È ancora giovane, le cose cambiano in fretta, la Champions League è un palcoscenico di cui difficile a questa età puoi privarti. Di certo si è affidato a una agenzia molto prestigiosa, che tra i suoi assistiti più importanti può contare Kai Havertz, Ademola Lookman, Leon Goretzka, Kudus, Diomande, Gnabry, Elliott, van Dijk, ter Stegen, Gundogan e Mané. In Italia invece, oltre al nigeriano, assiste anche Billing appena arrivato al Napoli, Abraham e Posch. Dei nuovi importanti interlocutori con i relativi nuovi scenari per chi vorrà provare o magari riprovare a prendere Adeyemi.