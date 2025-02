Empoli-Milan, problema al ginocchio: esce dal campo in lacrime

Ha alzato bandiera bianca dopo aver provato a stringere i denti: sostituzione lampo, ecco cosa è successo al ‘Castellani’

Primo tempo piuttosto frizzante al ‘Castellani’. Dopo aver provato a sbloccare la contesa in un paio di circostanze, il Milan ha rischiato grosso poco dopo la mezz’ora, quando una conclusione a botta sicuro di Colombo si è stampata sul palo. Qualche giro di lancetta prima, però, D’Aversa è stato costretto a varare un cambio.

Al rientro dall’infortunio, Mattia Viti è stato sostituito dopo aver messo male il ginocchio. Al difensore dell’Empoli, nel tentativo di fermare una sortita di Jimenez, sono mancati gli ‘appoggi’: il che ha causato una torsione innaturale del ginocchio. Subito soccorso dallo staff sanitario dei toscani, Viti ha provato a stringere i denti, alzando bandiera bianca solo dopo aver capito di non riuscire a poggiare il piede a terra. Inevitabile il fermento sulla panchina dell’Empoli, visto anche quanto successo nel corso delle ultime settimane e i diversi problemi fisici accusati da Viti. La sensazione è che l’ultimo problema al ginocchio sia piuttosto grave: come sempre, però, saranno gli esami strumentali di rito a fugare tutti i dubbi. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità concrete in tal senso.

Empoli-Milan, infortunio per Viti: nel frattempo, regna l’equilibrio al ‘Castellani’

Ritornando a quanto successo in campo, dopo un inizio nel quale è stato il Milan ad avere gli argomenti giusti per poter sbloccare l’incontro, l’Empoli ha preso quota. Il pressing dei padroni di casa sta complicando i piani dei rossoneri, con Conceicao che non a caso ha mandato a scaldare diversi componenti della panchina per provare ad imprimere la sterzata decisiva ad una partita nella quale continua a regnare l’equilibrio.

Emblematicamente, l’occasione più ghiotta è capitata proprio sui piedi di Colombo che, a Maignan battuto, ha visto la sua conclusione sbattere sul palo. Si prospetta dunque una ripresa veemente, aperta ad ogni possibile scenario.