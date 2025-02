Doppio rosso e caos totale, poi Leao-Gimenez: il Milan passa ad Empoli

Grazie ai sigilli dei due attaccanti i rossoneri trovano una vittoria dal peso specifico non indifferente

Il Milan non sbaglia e grazie ai gol di Rafa Leao e Gimenez batte l’Empoli, trovando un successo molto importante per classifica e motivazioni che permette alla compagine di Conceiçao di restare nella scia della Juventus.

Il match inizia subito col botto. Dopo le timide proteste rossonere per un contatto in area di rigore su Abraham – che però allarga tanto la gamba sinistra per cercare il contatto – la sfida si infiamma all’ottavo minuto di gioco. Cacace entra in ritardo su Walker, Pairetto però non ravvisa gli estremi per una sanzione disciplinare. Nel complesso, nel corso del primo tempo il Milan prova a fare la partita, ma senza trovare l’imbucata giusta per far saltare il banco. L’Empoli si raccoglie senza eccessivi patemi d’animo, salvo poi crescere alla distanza: è proprio di marca toscana, infatti, l’occasione più ghiotta del primo tempo, ma la conclusione di Colombo colpisce il palo. Per provare a far svoltare il match, allora, Conceicao decide di ricorrere alla panchina e getta nella mischia Gimenez, Pulisic e Leao, aumentando in maniera esponenziale il tasso tecnico del suo reparto offensivo.

Empoli-Milan 0-2, decidono Leao e Gimenez

Al 54′ possibile sliding doors della sfida. Tomori atterra Colombo che, però, sembra partire da una posizione di fuorigioco. Il difensore inglese viene ammonito per doppia ammonizione, aspetto che impedisce ogni tipo di intervento del VAR per rettificare l’eventuale posizione irregolare. Incassato il colpo, il Milan non trema e rilancia. Passano sette giri di lancette e viene ristabilita la parità numerica: Marianucci colpisce a palla lontana Gimenez, Pairetto richiamato al VAR estrae il cartellino rosso per il calciatore dell’Empoli.

Il Milan, allora, affonda il colpo. Ad aprire le danze è Rafa Leao, abile a capitalizzare un’occasione ben congegnata in verticale. A stretto giro di posta raddoppia Santiago Gimenez, che trova dunque il suo primo gol dall’inizio della sua esperienza in Serie A. Nel finale i padroni di casa ci provano, ma invano. Passano i rossoneri, che rilanciano la propria candidatura in ottica Champions League.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 50**; Juventus 43**, Fiorentina e Lazio 42; Milan 38, Bologna* 37; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona** e Lecce 23, Como 22**; Empoli**, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno; ** una partita in più

Prossimi impegni Milan: Feyenoord-Milan 12 febbraio, ore 21; Milan-Verona 15 febbraio, ore 20.45

Prossimi impegni Empoli: Udinese-Empoli 16 febbraio ore 15