DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta 0-0: PARTITA INIZIATA LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Verona nel primo anticipo del sabato valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 24 punti in favore dei bergamaschi che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dalla cocente eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna, che ha fatto seguito al pareggio (sempre in casa) contro il Torino, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono tornare subito al successo. Tre punti necessari a blindare il terzo posto in classifica e presentarsi carichi alla partita di andata dei sedicesimi di finale di Champions League contro il Club Brugge. Per i gialloblu di Paolo Zanetti, privi dello squalificato Duda, si tratta invece dell’occasione di dare seguito alla vittoria nello scontro diretto contro il Monza per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata gli orobici si imposero con un tennistico punteggio di 6-1 grazie alle doppiette di Lookman e Retegui oltre ai gol di De Roon e De Ketelaere, mentre per gli scaligeri andò a segno Sarr. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Atalanta

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All.: Zanetti

ATALANTA(3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Cuadrado, DeRoon,Ederson, Zappacosta ; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All.: Gasperini

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 47; Juventus 43, Fiorentina e Lazio 42; Juventus 40; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Club Brugge-Atalanta mercoledì 12 febbraio 0re 18.45; Milan-Verona sabato 15 febbraio ore 20.45.