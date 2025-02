DIRETTA Serie A, Torino-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra granata e rossoblu a partire dalle 20.45

Iniziata già da venerdì sera con la vittoria della Juventus sul campo del Como, la ventiquattresima giornata a distanza di 24 ore farà scendere in campo l’altra squadra piemontese, il Torino. Allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, i padroni di casa ospiteranno il Genoa di Patrick Vieira in una sfida che potrebbe consentire ai duellanti di allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione.

Divise da un solo punto in classifica (27 i granata e 26 i liguri), le due avversarie hanno subito numerosi cambiamenti nel corso del calciomercato di gennaio. La squadra allenata da Paolo Vanoli ha inanellato una serie di sei risultati utili consecutivi, ma ha trovato la vittoria in una sola occasione (2-0 contro il Cagliari). In questa fase, però, ci sono stati i due pareggi prestigiosi contro Atalanta e Juve.

I rossoblù faticano, invece, a trovare continuità e nelle ultime due trasferte sono usciti sconfitti contro Roma e Fiorentina. Oltre agli infortunati, il tecnico francese dovrà fare a meno anche di de Winter, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione presa da diffidato in quel di Firenze. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Torino-Genoa e diffidati

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

DIFFIDATI: Masina, Ricci (T); Martin (G)

PROSSIME PARTITE: Bologna-Torino 14 febbraio alle 20.45 e Genoa-Venezia 17 febbraio alle 20.45