DIRETTA Serie A, Empoli-Milan 0-0: proteste rossonere per un fallo di Cacace su Walker – LIVE

La sfida tra toscani e rossoneri mette in palio punti importanti per la salvezza e per l’Europa

Aperitivo con la big nel palinsesto della ventiquattresima giornata di sabato 8 novembre. Galvanizzato dalla vittoria contro la Roma e dal raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia, il Milan fa visita all’Empoli e va a caccia di un successo in campionato che gli consentirebbe di rispondere alla Juventus e di non perdere terreno dal treno Champions League.

Reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, la squadra allenata da Sergio Conceiçao è stata una delle regine del calciomercato di gennaio e l’ambiente rossonero ha una voglia matta di vedere all’opera i nuovo innesti, dopo aver già assaporato l’assist di Santiago Gimenez e il gol con lo scavetto di Joao Felix contro i giallorossi.

I padroni di casa sono tuttavia pronti a vender cara la pelle. La vittoria in campionato manca, infatti, da due mesi esatti (4 a 1 in casa del Verona) e questa lunga astinenza ha vanificato un ottimo avvio di stagione, con la zona retrocessione che dista ora solamente un punto. Dopo tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate, Roberto D’Aversa ha chiesto una reazione d’orgoglio ai suoi, cercando un’impresa davanti al proprio pubblico. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Milan e diffidati

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders Alex Jimenez; Abraham, Joao Felix. All. Conceiçao

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

DIFFIDATI: Cacace, Gyasi (E)

PROSSIME PARTITE: Milan-Verona 15 febbraio alle 20.45; Udinese-Empoli 16 febbraio alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 50**; Juventus 43**, Fiorentina e Lazio 42; Juventus 40; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona** e Lecce 23, Como 22**; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13. *una partita in meno; ** una partita in più