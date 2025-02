D’Aversa ‘zittisce’ Conceicao, Empoli-Milan è già bollente: ecco cosa è successo

La doppia reazione non si è fatta attendere e sta calamitando l’attenzione mediatica: lo scenario

Sono bastati solo pochi minuti per ‘accendere’ la sfida del Castellani tra Empoli e Milan. A movimentarla è stato l’atteggiamento delle due squadre che, quando hanno potuto, hanno provato ad impensierire le rispettive retroguardie con attacchi alla profondità ben mirati. Non sono mancati, però, contatti al limite che stanno facendo discutere.

Al nono minuto di gioco, ad esempio, da segnalare le proteste del Milan per un’entrata in ritardo di Cacace su Walker, con il terzino inglese che ha rimediato una tacchettata alla tibia, rimanendo a terra per qualche minuto. Vicino all’azione, Pairetto ha deciso di non estrarre il cartellino giallo: decisione confermata anche dal check del VAR, che ha giudicato non passibile di espulsione il contatto di gioco. Tanto è bastato, insomma, per scatenare le proteste del Milan. Sui social, dove non pochi tifosi rossoneri hanno invocato un altro tipo di provvedimento, ma soprattutto in campo. Fuori dal perimetro di gioco, Conceicao ha infatti protestato in modo acceso con il quarto uomo per una decisione giudicata poco convincente. Reazione che non è piaciuta a D’Aversa che, notando il comportamento sopra le righe del ‘collega’, ha chiosato con un laconico: “Basta mister, basta”.