Conceicao avvisa i calciatori: “Quando lo capiranno, si divertiranno”

Il tecnico dei rossoneri ha parlato dopo il successo sul campo dell’Empoli: le sue dichiarazioni nel post gara

Vittoria tra polemiche per il Milan sul campo dell’Empoli. I rossoneri la spuntano 2-0 grazie alle reti di Leao e Gimenez, entrambi entrati nel secondo tempo.

Nel post gara a ‘DAZN’ è intervenuto il tecnico del Milan Sergio Conceicao che ha analizzato così la partita.

LINEA DIFENSIVA – “È uno dei reparti su cui stiamo lavorando, pur non avendo tanto tempo. L’allineamento della difesa è importante per la squadra. Non mi è piaciuto come siamo usciti per il fuorigioco. Loro stanno accettando quello che vogliamo noi, lavoriamo molto su questi dettagli che sono importanti per me e per la squadra”.

CARATTERE IN INFERIORITÀ – “In dieci solitamente si toglie un giocatore davanti e mettere un centrale, io non l’ho fatto ed ho rischiato perché volevo vincere e non pareggiare. Pareggiare per il Milan è perdere due punti. Poi anche in parità numerica siamo stati più forti dell’Empoli, una squadra ben allenata. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo conquistato tre punti importanti per il nostro percorso”.

Empoli-Milan, Conceicao: “Serve uscire dalla comfort zone”

RICHIESTA SACRIFICIO – “Bisogna uscire dalla comfort zone e lavorare tutti per uno scopo più grande che è servire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore. Tutti sappiamo che Joao Felix, Leao, Pulisic, Abraham sono bravi quando abbiamo la palla, ma c’è tutto un altro lavoro quando non abbiamo palla e non deve essere soltanto della difesa. Quando lo capiranno si divertiranno di più, vinceranno più partite. Questo è quello che mi piace a me, altri allenatori hanno altre idee, ma io sono il tecnico ora”.

GIMENEZ – “Siamo riusciti a portarlo qua come Joao Felix e Walker: sono giocatori qualità che aiutano la squadra”.