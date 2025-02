Como-Juve, Vlahovic protagonista in panchina: attacco frontale a Gatti

Spuntano le immagini in cui si vede il centravanti serbo criticare duramente il compagno in un confronto con Perin: “Cosa fa? Guarda la palla!”

Vlahovic protagonista in Como-Juve, ma in panchina dove lo ha relegato Motta per la quarta volta consecutiva in campionato. A differenza delle precedenti tre, contro Milan, Napoli ed Empoli, il serbo non è nemmeno entrato nei minuti finali. Così è stato ‘costretto’ a guardarsi tutta la partita da spettatore. Uno spettatore interessato, pienamente coinvolto.

Stanno facendo il giro dei siti e del web le immagini ‘Dazn’ in cui si vede Vlahovic confrontarsi in panchina con Perin, seduto alla sua destra. Il classe 2000 appare molto agitato e, come si legge chiaramente dal labiale, molto critico nei confronti di un suo compagno in campo: Federico Gatti.

Vlahovic contro Gatti: “Non guarda l’uomo, ma la palla”

Siamo sul risultato di pareggio, con la Juve in piena sofferenza e il numero 9 si scaglia contro il difensore: “Ehi – esclama rivolgendosi a Perin – io non capisco Gatti cosa fa… Non guarda l’uomo. Abbiamo preso quell’azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla“. Perin annuisce e forse dice qualcosa, Vlahovic è arrabbiato e perplesso: “Cosa fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo”.

L’errore di Gatti che fa arrabbiare Vlahovic

Probabilmente Vlahovic si arrabbia con Gatti al decimo del secondo tempo, dopo che il centrale bianconero aveva guardato il pallone lanciato da Strefezza invece di pensare al giocatore del Como che stava arrivando a rimorchio, cioè Cutrone, il quale infatti anticipa lo stesso Gatti e conclude al volo, mancando però lo specchio.

Gatti è poi entrato nei due episodi chiave del match. Nel primo tocca il pallone con la mano in area di rigore, con Abisso che però non concede il penalty – poi il check del Var confermerà la sua decisione – scatenando la rabbia del ‘Sinigaglia’ e di Fabregas.

Nel secondo ha uno scontro con il portiere lariano in uscita, Butez. Per l’arbitro ha anticipato il francese, che ha poi travolto il difensore bianconero, e così fischia il rigore (dell’1-2 finale) realizzato da Kolo Muani.