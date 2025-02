Un altro affare tra Juve e Fiorentina: “Meglio di de Ligt” | ESCLUSIVO

Nuova operazione all’orizzonte tra i due club ormai ‘alleati’ sul mercato: “Lo ha lanciato Italiano e può essere il nuovo Nesta”

Tra Juve e Fiorentina esiste una grande rivalità, perlomeno tra le tifoserie. Già, perché invece le due società sono in eccellenti rapporti, come dimostrano le recenti e ultime operazioni. Ultimissima quella per Fagioli, mentre l’estate scorsa è stato chiuso l’affare Kean.

Circa 13-14 milioni, bonus esclusi, nelle casse dei bianconeri per l’attaccante classe 2000. Che con Palladino ha fatto il tanto atteso salto di qualità, cominciando a segnare con regolarità (19 gol totali con la doppietta di ieri all’Inter) e a trascinare i propri compagni.

“Kean rimpianto Juve? Doveva cambiare aria”

“Su Kean è stata tutta la società bravissima a convincerlo e a farlo crescere – ha detto Enzo Bucchioni a Juve Zone, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it – poi Palladino gli ha dato le chiavi di questa squadra”

“Kean rimpianto Juve? In questi casi i rimpianti sono relativi, quando un giocatore ha finito il suo percorso è giusto che cambi aria. Andava rigenerato dal punto di vista delle motivazioni e la Juventus queste cose non gliele avrebbe potute offrire e non gliele ha offerte in questi anni”.

Dopo Kean, ecco un altro bianconero da rigenerare: “Fagioli avrà le chiavi del centrocampo, alla Fiorentina serve uno che veda cose che gli altri non vedono. A Firenze ha tutto per dimostrarlo”.

Juve e Fiorentina, Comuzzo il nuovo affare? Bucchioni: “Perché non mi meraviglierei. È più forte di de Ligt”

All’orizzonte c’è chi intravede un’altra operazione tra Juve e Fiorentina. Il nome del calciatore potrebbe essere stavolta quello di Comuzzo, a gennaio obiettivo del Napoli e tra i migliori in campo ieri sera nella vittoria schiacciante contro l’Inter.

“Intanto va detto che lo ha lanciato Italiano, il quale a Firenze ha fatto un lavoro straordinario. Fra Juventus e Fiorentina, intese come società, c’è un ottimo rapporto e questo è un paradosso se vai a vedere le tifoserie. Quindi non mi meraviglierei se Comuzzo dovesse andare in bianconero.

Secondo me Comuzzo è più forte di de Ligt, questo ragazzo qui ha la testa di Vierchowod, ma può essere anche un Nesta”, ha concluso.