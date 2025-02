Palladino con Kean alla Juventus: “Regalo di Giuntoli alla Fiorentina”

L’ex attaccante bianconero è esploso dopo il trasferimento a Firenze: ieri sera doppietta decisiva nel match contro l’Inter

Recupero di campionato ancora fatale per l’Inter, che stavolta cade sul campo della Fiorentina mancano l’aggancio al Napoli capolista.

Secondo tempo travolgente da parte dei viola di Palladino, trascinati in attacco da un irresistibile Moise Kean. L’ex Juventus si prende la scena e realizza una doppietta, fatale alla formazione campione d’Italia. Prima di testa, poi da rapace sfruttando l’erroraccio della difesa di Inzaghi. Stagione da leccarsi i baffi finora per il centravanti della Nazionale, già a quota 19 centri tra campionato e coppe con la casacca della Fiorentina.

Kean ha dimenticato in fretta la Juve e l’ultima annata negativa in bianconero, dove era rimasto addirittura a secco di reti. L’attaccante classe 2000 è esploso a Firenze e diversi tifosi della ‘Vecchia Signora’ lo rimpiangono sui social.

#Kean un rimpianto? Per me assolutamente no! Li sta bene e funziona. Se fosse restato alla Juve non sarebbe il giocatore che si sta vedendo oggi alla Fiorentina. Avrebbe continuato a fare male come gli anni precedenti. È molto semplice.

