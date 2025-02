Kolo Muani salva ancora la Juve, espugnato il campo del Como

L’attaccante francese è sempre più decisivo: bianconeri vittoriosi al Sinigaglia per 2-1

Dopo aver perso di misura contro Milan e Atalanta, il Como vede svanire, proprio nel finale, il sogno di beffare la Juventus. Al Sinigaglia i bianconeri conquistano la vittoria soltanto nel finale e anche in quest’occasione il grande protagonista è Randal Kolo Muani.

L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, è ormai l’uomo in più della formazione bianconera. Thiago Motta non può fare a meno di lui, che in tre gare ha già siglato cinque gol. Decisiva infatti contro i lariani la sua doppietta, con un gol per tempo. Il primo, bellissimo, nella prima frazione, con un gran destro che trafigge Butez. Il secondo su rigore, ottenuto da Gatti dopo una scellerata uscita del portiere comasco.

La Juventus però non crea molto, anzi è il Como ad essere più pericoloso e Di Gregorio salva letteralmente il risultato su Nico Paz. Alla prima vera occasione i bianconeri passano con l’attaccante francese. I padroni di casa trovano però il pari proprio nel finale. Koopmeiners si addormenta, Cutrone mette in mezzo e Diao inzucca il suo terzo gol in campionato. Nella ripresa è ancora il Como a rendersi pericoloso, ma Di Gregorio respinge la conclusione di Nico Paz.

Como-Juventus 1-2: tabellino e classifica

Nel finale però lo scellerato errore di Butez: il portiere esce a valanga e frana su Gatti che lo anticipa. Per Abisso è rigore, che Kolo Muani trasforma.

Un gol che arriva nel finale, ma la Juve rischia ancora visto che Dossena di testa pizzica la parte alta della traversa. Per i bianconeri un successo preziosissimo, alla luce della sfida di Champions League contro il Psv. Un successo forse anche immeritato. Quantomeno immeritata è stata la sconfitta per il Como, che ha sicuramente creato più della squadra di Thiago Motta. Como che ora deve guardarsi alle spalle dalle rivali per la salvezza.

Como-Juventus 1-2

Marcatori: Kolo Muani (J) 34′ e 89′, Diao (C) 45’+1′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 47; Juventus* 43; Fiorentina e Lazio 42; Bologna** 37; Milan** 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como* 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

