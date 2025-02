Juventus, gol e polemiche: “Motta ha spaccato lo spogliatoio”

Il tecnico bianconero torna, anzi resta nel mirino dei tifosi bianconeri. Critiche pesanti durante la gara col Como

Avrà pure la fiducia del club, ma Thiago Motta ha perso quella di tanti se non tantissimi tifosi della Juventus. Anche stasera, durante il match col Como, il tecnico italo-brasiliano è stato bersaglio degli juventini che sfogano i loro impulsi sui social.

Como-Juve, tifosi contro Thiago Motta: “Non hai più scusanti”

Su X è pieno di commenti contro Thiago Motta. In particolare per le sue scelte di formazione, dall’impiego di Weah jr nel ruolo di terzino (“Come Allegri”) all’esclusione dai titolari di Khephren Thuram. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Che è successo a quelli che: “Thiago Motta ha finalmente messo weah nella sua posizione Allegri lo metteva terzino” controllate se stanno bene e sono ancora vivi — Giovanni (@Gionnipa) February 7, 2025

Nella storia non ricordo un allenatore che sia riuscito a spaccare lo spogliatoio come ha fatto Thiago Motta. E l’inetto Giuntoli è complice dello sfacelo — verfab (@fabio_vergnano) February 7, 2025

Per il pareggio di bilancio basterà mettere Thiago Motta alla direzione finanza… — Alberto Lo Vetere (@AlbertoLoVetere) February 7, 2025

#ThiagoMotta che fa la formazione della Juve pic.twitter.com/6BFoRIAzCK — Luca Isnardi ‘IL PROGETTO’ (@lucaisnardi) February 7, 2025

Il mercato te lo hanno fatto, non hai più scusanti. MOTTA SVEGLIATI O DIMETTITI, interista infiltrato #MottaOUT#GiuntoliOUT#ComoJuve pic.twitter.com/uJqe0Y8C4B — Max Vader (@Potereaisith) February 7, 2025

Ancora Kolo Muani, poi il pari di Diao

La Juve è andata avanti sull’ottimo Como di Fabregas, a dieci dalla fine del primo tempo grazie ancora a Kolo Muani. Per il francese, letteralmente imprendibile in contropiede, quarto gol in tre partite con la maglia dei bianconeri, acciuffati poco prima del duplice fischio dal colpo di testa di Diao su assist di Cutrone.

CLASSIFICA PARZIALE SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 47; Fiorentina e Lazio 42; Juventus 41; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 23; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno