Inzaghi, l’esonero è già deciso: ribaltone sulla panchina dell’Inter

Il tecnico nerazzurro sotto esame dopo il calo di rendimento nell’ultimo periodo: chiesto l’allontanamento a fine anno

Una sconfitta che solleva dubbi e fa nascere interrogativi. Il recupero con la Fiorentina era l’occasione per l’Inter di rimettere a posto la classifica, appaiare il Napoli in testa alla classifica e dare il via alla volata scudetto.

È arrivata, invece, una sconfitta pesante e forse inattesa, ma che conferma che il periodo per la formazione di Inzaghi non è dei migliori. Un punto in due partite tra il derby e Firenze ed allora l’aggancio in vetta è fallito ed ora bisognerà recuperare i tre punti senza più jolly da giocarsi. La sconfitta del ‘Franchi’ ha fatto rumore e ha anche fatto nascere qualche perplessità sulla gestione della squadra da parte di Simone Inzaghi.

L’Inter vista in Toscana non può far stare tranquilli i tifosi nerazzurri in vista della fase cruciale della stagione e c’è chi si chiede se continuare con Inzaghi sia proprio la scelta giusta. L’allenatore, è bene precisarlo, non corre rischi nell’immediato, ma fine stagione sarà il periodo giusto per una riflessione dalla quale potrebbe scaturire qualsiasi decisione, soprattutto se la bacheca non sarà arricchita con un titolo prestigioso come lo scudetto (o il sogno Champions). Proprio sul futuro dell’allenatore si è concentrato il sondaggio Telegram di Calciomercato.it: “Simone Inzaghi criticato e in discussione, nonostante il secondo posto in classifica: il contratto con l’Inter è in scadenza nel 2026, ma cosa dovrebbe fare la società con l’allenatore?”.

Esonero Inzaghi, per l’Inter è il tempo di cambiare

La maggioranza ritiene che per Inzaghi debba esserci un esonero a fine stagione. La pensa così il 34% di chi ha votato il sondaggio sul nostro canale Telegram. Per il 32%, invece, bisognerebbe attendere la fine del contratto (tra un ano appunto) prima della separazione tra l’allenatore piacentino e il club nerazzurro.

Una fetta consistente di tifosi (29%) ha ancora fiducia in Inzaghi e vota non soltanto per la conferma, ma anche per il rinnovo, allungando quindi ulteriormente l’esperienza all’Inter del tecnico. Soltanto una minoranza, invece, crede che l’esonero debba essere immediato: a pensarla così è il 5% dei votanti.

L’ipotesi meno votata è anche quella meno probabile, mentre per il futuro di Inzaghi molto dipenderà dalla stagione dell’Inter: campionato e Champions, la permanenza in nerazzurro passa per queste due strade.