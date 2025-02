Inzaghi criticato e in discussione: c’è una strada per l’addio

Il tecnico dei nerazzurri finisce nel mirino della critica dopo il pesantissimo ko di Firenze. Niente aggancio al Napoli e campioni d’Italia nel mirino

E’ davvero pesante il ko a Firenze. Dopo il 3 a 0 subito contro la Fiorentina, l’Inter e i suoi tifosi si interrogano su una sconfitta che fa davvero tanto male. La prestazione dei nerazzurri è da bocciare, non c’è proprio nulla da salvare e inevitabilmente Simone Inzaghi è finito nel mirino della critica

Il problema non è che è stata la peggiore partita della gestione Inzaghi, il problema è che è stato lo stesso recupero di tre anni fa Bologna Inter anzi peggio. Non abbiamo imparato niente. Lo chiamano turn over ma è solo presunzione. Soffro. Notte — GiacomoCiccioValenti (@cicciovalenti) February 6, 2025

Inzaghi uno scudetto vinto in 4 stagioni lo rende un Berselljnj . Bravo ma va data la giusta dimensione — Cristiano73 (@_cristiano73) February 6, 2025

Questo è il motivo per il quale Inzaghi non è mai stato e mai sarà un grande allenatore #FiorentinaInter — Adam (@Adamexis_) February 6, 2025

Inzaghi in questi momenti purtroppo non tira fuori nulla di special dal cilindro, non riesce ad incidere nei momenti difficili. Bravissimo in tante cose ma non è mai riuscito a migliorare sotto l’aspetto del “tirare fuori il 101%” quando serve. — Stereotype (@ErGeometra) February 6, 2025

l’Inter di Inzaghi è finita stasera — McLovin (@matt_2994) February 6, 2025

Sono così diversi i commenti negativi nei confronti di Simone Inzaghi, che chiaramente è il principale responsabile di questa disfatta. Dopo il pareggio contro il Milan è dunque arrivata la sconfitta contro la Fiorentina. Una sconfitta che non permette all’Inter di agganciare il Napoli in vetta alla classifica.

Inter, Inzaghi via a fine stagione?

Da qui al termine della stagione mancano 15 partite in Serie A, ma l’Inter ne giocherà certamente delle altre. Affrontare solo una competizione, potendo sfruttare la settimana per allenarsi può fare la differenza a favore di Antonio Conte e dei suoi uomini, che adesso più che mai credono nella vittoria dello Scudetto.

E’ chiaramente presto per fare dei bilanci, visto che l’Inter è in corsa in tutte le competizioni: la possibilità di alzare dei trofei è dunque concreta. Ma in queste ore c’è tanto pessimismo tra i tifosi nerazzurri e c’è chi pensa che l’avventura di Inzaghi potrebbe essere al capolinea qualora non dovesse arrivare lo Scudetto. Un pensiero da tenere in considerazione in caso di stagione fallimentare. Sarà il tempo a darci le risposte, la stagione è davvero ancora lunga.