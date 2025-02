DIRETTA Serie A, Como-Juventus 0-0: gara iniziata LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i bianconeri di Thiago Motta in tempo reale

La Juventus è di scena a Como nell’anticipo del venerdì che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due delle squadre che sono state più attive nella sessione invernale di mercato che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta, tornati alla vittoria domenica scorsa contro l’Empoli, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro i toscani. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio – impegnata domenica contro il Monza – al quarto posto in classifica e prepararsi al meglio all’andata dei playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven. Dall’altro lato i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece sono reduci dalle sconfitte contro Atalanta e Bologna e che dovranno fare a meno dello squalificato Fadera, sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. All’andata la Vecchia Signora si impose con il risultato di 3-0 grazie ai gol siglati da Mbangula, Weah e Cambiaso. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Juve live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 47; Fiorentina e Lazio 42; Juventus 40; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Psv Eindhoven martedì 11 febbraio ore 21; Fiorentina-Como domenica 16 febbraio ore 12.30.