Contatti avviati, la Juventus chiude già il triplo colpo

La società bianconera sembra avere le idee chiare in vista della compagna trasferimenti estiva: c’è un tris di affari da definire

Mercato chiuso, parola al campo. La Juventus a gennaio ha inserito ulteriori forze fresche nella rosa di Thiago Motta: Alberto Costa, Renato Veiga, Kelly e Kolo Muani rappresentano il poker che Giuntoli ha calato per blindare il piazzamento Champions in campionato e continuare a fare strada in Europa.

Ora sarà il campo a dire se questa sessione sarà da giudicare in maniera positiva oppure no, ma intanto non c’è tempo da perdere: è già il momento di pianificare la prossima campagna acquisti, quella che dovrà completare la rivoluzione juventina e creare una squadra che possa finalmente tornare a lottare per lo scudetto.

Prima però di far arrivare nuovi calciatori, bisognerà decidere chi resterà tra quelli attuali ed importante sarà anche il destino di chi è arrivato a Torino non a titolo definitivo. In particolare c’è la necessità di decidere quali calciatori riscattare e quali, invece, lasciare andare al termine del prestito. Un argomento di cui si è parlato a Ti Amo Calciomercato, trasmissione andata in onda sul nostro canale Youtube.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lavora al triplo riscatto

La strada per almeno tre bianconeri sembra tracciata e porta ad una conferma alla Juventus. Pierre Kalulu, Francisco Conceicao e Kolo Muani sono i tre giocatori su cui Giuntoli vuole puntare anche per il futuro.

Così nelle prossime settimana si perfezionerà il riscatto dal Milan del difensore francese, l’affare più semplice visto che è già stata stabilita la cifra per l’acquisto a titolo definitivo. Conceicao, anche se ultimamente sta trovando meno spazio dal primo minuto, è un altro calciatore sul quale la Juve punta per il futuro. Si lavora al suo riscatto con il Porto già da settimane e Giuntoli è stato abbastanza chiaro sulla volontà della società di acquistarlo a titolo definitivo.

Poi c’è Kolo Muani. Per lui con il Psg c’è stata l’intesa per il prestito secco, ma l’attaccante francese ha impiegato 180 minuti per conquistare tutti. Ecco allora che Giuntoli ci sta lavorando per farlo rimanere a Torino, considerato anche che Vlahovic in estate andrà via. Grandi manovre dunque in casa Juventus: già pronti tre colpi per l’estate.