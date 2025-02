Conceicao cambia per Empoli-Milan, la scelta su Leao

Il tecnico del Diavolo è pronto a scegliere una formazione diversa rispetto a quella che ha battuto la Roma, mercoledì sera

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao, che domani affronterà l’Empoli in Toscana. I rossoneri non possono più sbagliare per iniziare ad avvicinarsi alla zona Champions League, ma mercoledì c’è il Feyenoord da affrontare. Così il tecnico portoghese è pronto a cambiare rispetto al match di Coppa Italia contro la Roma.

Ora la rosa permette di fare turnover e in difesa, nonostante le grandi prestazioni con l’Inter e i giallorossi, vanno verso la panchina sia Pavlovic che Tomori, ma non è certo una bocciatura. Conceicao è pronto a rilanciare Malick Thiaw e Matteo Gabbia al centro, con Walker e Theo sugli esterni, ma la novità più importante è il modulo. Si va verso un 4-4-2, con Riccardo Sottil e Christian Pulisic sugli esterni (non è da escludere la presenza di Jimenez). Al centro spazio a Musah, che salterà la Champions League per squalifica e Youssouf Fofana. La grande novità è dunque legata alla possibile panchina di Tijjani Reijnders.

Empoli-Milan, turnover per Conceicao: ecco le sue scelte

Tra i titolarissimi Reijnders non sarà l’unico a sedere in panchina. Va verso l’esclusione, infatti, anche Rafa Leao. Il portoghese ha un piccolo problema alla caviglia e non si vogliono correre rischi in vista della trasferta europea in Olanda.

In avanti così Conceicao è pronto ad affidarsi a Joao Felix e Tammy Abraham. L’inglese è in vantaggio su Santiago Gimenez, anche lui non al meglio della condizione. Per il nazionale messicano, a prescindere, è pronta la staffetta con l’ex Roma. La lunga rosa, dunque, permette al Milan di cambiare volto