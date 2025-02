Super Kean piega l’Inter: Fiorentina quarta, esulta anche il Napoli

Ecco come è andata la partita del Franchi di Firenze tra la squadra di Raffaele Palladino e quella di Simone Inzaghi

In serata Fiorentina e Inter sono tornati in campo, al Franchi di Firenze, dopo il malore di Bove, che portò ad interrompere la partita. Il match è così ripreso dal diciassettesimo minuto, con Raffaele Palladino e Simone Inzaghi che hanno ovviamente fatto scelte diverse.

Nonostante la grandissima emergenza, i Viola hanno dominato e conquistato tre punti pesantissimi grazie ad un super Kean. Le reti della vittoria sono arrivate tutte nella ripresa. A sbloccare la sfida, al 60esimo, ci aveva, però, pensato Ranieri, che aveva sfruttato al massino un’occasione da corner.

Serie A: Inter a tre punti dal Napoli, la Fiorentina aggancia la Lazio

Poi si è scatenato il centravanti italiano, che conferma di essere rinato. L’ex Juventus ha trovato a Firenze la piazza ideale e sta trascinando la Fiorentina. Fiorentina, che esulta per il successo netto e per il quarto posto agganciato, che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Per l’Inter, praticamente mai pericolosa per l’intera partita, non c’è proprio nulla da salvare. Con questo ko, i nerazzurri restano secondi, fallendo l’aggancio al Napoli. Adesso rimane solamente una partita da recuperare, Bologna-Milan, per togliere definitivamente gli asterischi dalla classifica

Fiorentina-Inter 3-0: 60’ Ranieri, 68’ e 90′ Kean

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (88′ Colpani); Mandragora, Richardson; Dodo, Beltran (91′ Cataldi), Parisi; Kean (91′ Caprini). All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (69′ Dimarco); Dumfries, Frattesi (82′ Asllani), Calhanoglu (69′ Barella), Mkhitaryan (69′ Arnautovic), Carlos Augusto (82′ Taremi); Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter 51; Atalanta 47; Fiorentina e Lazio 42; Juventus 40; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in meno