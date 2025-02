Ranieri dopo Milan-Roma: “Lasciatemi in pace. Vi spiego perché ho tenuto fuori Dovbyk”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei giallorossi al termine del match di Coppa Italia, valevole per i Quarti di finale

La Roma di Claudio Ranieri è fuori dalla Coppa Italia. I giallorossi dicono addio alla competizione, perdendo 3 a 1 contro il Milan a San Siro. C’è rammarico nelle parole del tecnico capitolino, dopo il ko contro i rossoneri: “Voglio fare i complimenti al Milan, che ha una squadra di grandissima qualità. Abbiamo preso gol come in campionato. Sono soddisfatto della prova della squadra, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Con il 3 a 2, il Milan magari iniziava a pensare all’Inter… A fine partita ho detto a Conceicao “bravo, hai sistemato la squadra”. Sergio sta facendo davvero bene. Oggi non siamo riusciti a far quello che facciamo di solito. Il fattore campo non penso che abbia influito, anche se i punti dicono questo. Magari le altre squadre sono impaurite dall’Olimpico”.

Ranieri spiega le scelte iniziali e il cambio di modulo – “Dovbyk e Pellegrini fuori inizialmente? Volevo tenermeli a partita in corso. Io non ho gerarchie: non mi importa né quanti anni hanno né quanti soldi tengono”. Si parla poi del futuro della Roma: “Ancora mi volete fare allenare? Lasciatemi in pace. Io vorrei che a fine campionato i tifosi possano essere orgogliosi di quanto fatto. Non posso prendere in giro i tifosi, dobbiamo dare il massimo. Io sono soddisfatto se la squadra dà tutto”

La conferenza stampa di Pisilli

In conferenza stampa è intervenuto anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è chiaramente amareggiato per il ko della sua squadra contro il Milan: “Abbiamo approcciato la partita in maniera troppo timida, poi siamo stati bravi a reagire, creando delle occasioni. Nella ripresa con il 4-4-2 siamo riusciti a riaprire la partita, ma il 3 a 1 ci ha tagliato le gambe. Stasera il Milan è stato più squadra rispetto a quello che abbiamo affrontato in campionato“