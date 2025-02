PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-INTER 3-0: Kean si porta tutti a spasso. Calhanoglu a due all’ora, Frattesi dorme

Da Thuram a Comuzzo: voti, top e flop del recupero della 14esima giornata di Serie A andato in scena al ‘Franchi’

Pagelle Fiorentina-Inter

FIORENTINA

De Gea 7

TOP Comuzzo 7,5 – Centrale di difesa quando la squadra difende, spostato a destra in fase di impostazione: perfetto in entrambi i ruoli.

Pongracic 7

TOP Ranieri 7,5 – Oltre al gol, da applausi, una prestazione maiuscola da dominatore dell’area.

Gosens 7 / Dall’88’ Colpani s.v.

Mandragora 7

Richardson 7

Dodo 7

Beltran 7,5 / Dal 91′ Cataldi s.v.

Parisi 7

TOP Kean 8 – Si porta letteralmente a spasso l’Inter, riuscendo sempre a far salire o respirare la squadra. La doppietta è la ciliegina, ma 19 gol in 27 partite è roba da mangiarsi le mani. A Torino… / Dal 91′ Caprini s.v.

All.Palladino 8

INTER

Sommer 5

Bisseck 4,5

TOP De Vrij 6,5 – Ha giocato per due, forse anche per tre ma non è bastato.

Bastoni 5 / Dal 69′ Dimarco 4

Dumfries 4,5

FLOP Frattesi 4 – Dovrebbe spaccare in due la Viola, invece ha le gambe bloccate e la testa fra le nuvole come nel gol di Ranieri / Dall’82’ Asllani s.v.

FLOP Calhanoglu 4 – Lento, anzi lentissimo e la manovra ne risente come nel derby. Il miglior Calhanoglu è lontano / Dal 69′ Barella 5

Mkhitaryan 4 / Dal 69′ Arnautovic 5

Carlos Augusto 5 / Dall’82’ Taremi s.v.

FLOP Thuram 4 – Quasi sempre anticipato e ciondolante. Stasera si è marcato da solo.

Lautaro Martinez 5

All.Inzaghi 4

Arbitro Doveri 6,5

Tabellino Fiorentina-Inter 3-0

MARCATORI: 59′ Ranieri, 68′ e 89′ Kean

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (88′ Colpani); Mandragora, Richardson; Dodo, Beltran (91′ Cataldi), Parisi; Kean (91′ Caprini). All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (69′ Dimarco); Dumfries, Frattesi (82′ Asllani), Calhanoglu (69′ Barella), Mkhitaryan (69′ Arnautovic), Carlos Augusto (82′ Taremi); Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI:

SPETTATORI: