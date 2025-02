Milan, Joao Felix era il piano B: affare saltato col Barcellona

Il fantasista portoghese è sbarcato in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione

Il Milan è stato protagonista assoluto del calciomercato di gennaio. Oltre a Gimenez, quasi allo scadere i rossoneri sono riusciti a portare a Milanello anche Bondo, Sottil e Joao Felix. Al di là del bomber messicano, che costerà oltre 35 milioni bonus inclusi, c’è grande curiosità per il debutto del fantasista portoghese arrivato dal Chelsea in prestito oneroso (circa 5 milioni) fino a giugno.

Joao Felix una scommessa (persa già da 3 club)

A Joao Felix servirà un po’ di tempo per salire di condizione, dato che a Londra non ha giocato molto. Il portoghese è un punto interrogativo, una scommessa che hanno già perso – nell’ordine – Atletico Madrid (che pagò la clausola di 120 milioni), Barcellona e Chelsea.

Mendes fondamentale

Fondamentale per il suo approdo in rossonero, manco a dirlo, è stato il suo influente agente Jorge Mendes, lo stesso di Sergio Conceicao… A quanto pare, però, non era la prima scelta del club di Cardinale per rinforzare il reparto avanzato.

Dalla Spagna: Ferran Torres prima scelta del Milan

Per il catalano ‘Mundo Deportivo’, Joao Felix rappresentava il piano B del Milan. L’alternativa a un calciatore ancora in forza al Barcellona: Ferran Torres. Zlatan Ibrahimovic e soci erano pronti a prenderlo, ma si sono trovati davanti un muro invalicabile.

Deco al Milan: “Ferran Torres non si tocca”

Il Ds blaugrana Deco avrebbe risposto in maniera netta alla chiamata rossonera: “Ferran Torres non si tocca”. L’esterno spagnolo considerato incedibile dalla società presieduta da Laporta, così come dal tecnico Hans Flick, il quale “apprezza molto anche l’atteggiamento del giocatore, nonostante non stia scendendo in campo quanto avrebbe voluto”.

In scadenza a giugno 2027 e con clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, effettivamente quest’anno Torres non ha giocato molto. 24 le presenze complessive, ma molti spezzoni, per un totale di 848′. 7 i gol messi a segno, di cui 4 nella Liga dove il Barcellona è terzo a -4 dal Real capolista, 3 gli assist forniti.